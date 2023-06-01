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В Карагаше водитель сбил женщину на пешеходном переходе

В Карагаше водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: пресс-центр МВД ПМР

В субботу, 17 июня, на улице Ленина в Карагаше произошло ДТП. Женщина 57 лет переходила дорогу по зебре, рядом катила велосипед. На неё совершила наезд «Нива».

На место прибыли сотрудники ГАИ и медики. Пострадавшую доставили в Слободзейскую ЦРБ с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множеством ссадин и ушибов, передает пресс-центр МВД ПМР.

Со слов 53-летнего водителя, он видел, как женщина передвигалась по обочине дороги. Неожиданно для него она вышла на пешеходный переход. Водитель не успел среагировать.

По факту ДТП проводится разбирательство.
  • Вчера, 21:02
  • DTV
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