Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
В Карагаше водитель сбил женщину на пешеходном переходе
Фото: пресс-центр МВД ПМР
В субботу, 17 июня, на улице Ленина в Карагаше произошло ДТП. Женщина 57 лет переходила дорогу по зебре, рядом катила велосипед. На неё совершила наезд «Нива».
На место прибыли сотрудники ГАИ и медики. Пострадавшую доставили в Слободзейскую ЦРБ с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множеством ссадин и ушибов, передает пресс-центр МВД ПМР.
Со слов 53-летнего водителя, он видел, как женщина передвигалась по обочине дороги. Неожиданно для него она вышла на пешеходный переход. Водитель не успел среагировать.
По факту ДТП проводится разбирательство.
- Вчера, 21:02
- DTV
- Просмотров: 51
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.