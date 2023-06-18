В 2022 году, в Республике Молдова было зарегистрировано 18 200 браков, что на 10,4% меньше, чем в 2021 году, сообщает Национальное бюро статистики. Наибольшая доля от общего числа браков, заключенных в 2022 году, а именно 33,3 процента, приходится на мужчин в возрастной группе 25 — 29 лет, причем такая же доля регистрируется для браков, заключенных женщинами в возрастной группе 20 — 24 лет.
Средний возраст вступления в первый брак составлял 29 лет для мужчин и 26 лет для женщин, передает diez.md.
Что касается разводов, то в 2022 году было зарегистрировано 9000 разводов, при этом их число сократилось на 3,4% по сравнению с 2021 годом и составило 3,8 разводов на 1000 жителей.
Средний возраст супругов при разводе составлял 41,4 года для мужчин и 38,1 года для женщин.
Из общего числа разводов в 2022 году доля разводов, имевших место после брачного периода продолжительностью менее пяти лет, составляла 23%, после 5-9 лет — 24,2%, за которыми следовали браки, расторгаемые после 10-14 лет ( 17,7%), после 15-19 лет ( 12,2%), и после 20 лет и более ( 22,9%).
Средняя продолжительность брака, заключенного в результате развода, составляла 12 лет.