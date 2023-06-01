Люди едят не просто, чтобы насытиться, а интуитивно выбирают продукты и их сочетания, снабжающие организм нужными витаминами и минералами.
К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с Джеффом Брунстромом, профессором экспериментальной психологии из Бристольского университета (Великобритания).
Исследователи провели эксперимент с участием 128 добровольцев. Участникам демонстрировали парные изображения различных овощей и фруктов и просили выбрать те, которые им больше нравятся.
Выяснилось, что некоторые сочетания люди, не сговариваясь, выбирают чаще, чем другие, например пара «яблоко-банан» оказалась более популярной, чем «яблоко-черника». Как считают Брунстром и его коллеги, такой выбор основан на количестве микроэлементов в паре и на том, насколько их комбинация обеспечивает баланс разнообразных витаминов и минералов.
В ходе второго эксперимента ученые проанализировали результаты общенационального опроса, в ходе которого жители Великобритании рассказывали о своем питании и блюдах, которые они предпочитают.
Исследователи пришли к выводу, что люди интуитивно используют такие сочетания продуктов, которые повышают объем разных микроэлементов в рационе. К примеру, компоненты таких популярных в стране блюд, как «фиш энд чипс» (рыба с картошкой), или «рис с карри», содержат больше полезных веществ, чем случайные комбинации продуктов.
«Пищевой выбор у человека устроен гораздо более сложно, чем казалось. Люди не просто едят все подряд и получают все нужные им вещества по умолчанию, они выбирают то, что будет более полезно именно им», — отметил Брунстром, который назвал эту интуитивную способность «пищевой мудростью».
В этой связи соавтор Брунстрома, Марк Шатцкер, задался вопросом, не могут ли модные диеты, которые ограничивают или запрещают есть те или иные продукты, каким-то пока неясным образом разрушать нашу врожденную «пищевую мудрость» или вмешиваться в нее.