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Майский прожиточный минимум

Майский прожиточный минимум

Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 1,37%; в среднем на ребенка – на 1,32%; для трудоспособного населения – на 1,28%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,32%, сообщает NewsPMR.Com

Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за май 2023 года составил 100,53% (май 2022 г. – 101,52%).

По сравнению с маем 2022 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: в среднем на ребенка – на 7,60%; для пенсионера – на 6,89%; для трудоспособного населения – на 6,50%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 6,57%.

Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за май 2023 года по социально-демографическим группам населения составила:
- для трудоспособного населения – 2 063 руб. (2 037 руб. – в апреле 2023 года);
- для мужчин от 16 до 59 лет – 2 151 руб. (2 124 руб.);
- для женщин от 16 до 54 лет – 1 9468руб. (1 942 руб.);
- для пенсионеров – 1 630 руб. (1 608 руб.);
- в среднем на одного ребёнка – 1 996 руб. (1 970 руб.);
- для детей в возрасте до 6 лет – 1 733 руб. (1 713 руб.);
- для детей от 7 до 15 лет – 2 164 руб. (2 134 руб.);
- в среднем на душу населения – 1 915 руб. (1 890 руб.)

Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами из-за увеличения цен на продовольственные товары и роста тарифов на услуги.

Состав прожиточного минимума

Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,8% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,6%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (24,9%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).

Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.

Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.
  • Сегодня, 10:28
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