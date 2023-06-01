Министерство по социальной защите и труду сообщило о величине прожиточного минимума в Приднестровской Молдавской Республике за предыдущий месяц. В мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем он увеличился: для пенсионера – на 1,37%; в среднем на ребенка – на 1,32%; для трудоспособного населения – на 1,28%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 1,32%, сообщает NewsPMR.Com
Сводный индекс потребительских цен (инфляция) за май 2023 года составил 100,53% (май 2022 г. – 101,52%).
По сравнению с маем 2022 года величина прожиточного минимума в Приднестровье выросла: в среднем на ребенка – на 7,60%; для пенсионера – на 6,89%; для трудоспособного населения – на 6,50%. В среднем на душу населения размер прожиточного минимума увеличился на 6,57%.
Согласно расчетам Минсоцзащиты ПМР, величина прожиточного минимума за май 2023 года по социально-демографическим группам населения составила: - для трудоспособного населения – 2 063 руб. (2 037 руб. – в апреле 2023 года); - для мужчин от 16 до 59 лет – 2 151 руб. (2 124 руб.); - для женщин от 16 до 54 лет – 1 9468руб. (1 942 руб.); - для пенсионеров – 1 630 руб. (1 608 руб.); - в среднем на одного ребёнка – 1 996 руб. (1 970 руб.); - для детей в возрасте до 6 лет – 1 733 руб. (1 713 руб.); - для детей от 7 до 15 лет – 2 164 руб. (2 134 руб.); - в среднем на душу населения – 1 915 руб. (1 890 руб.)
Как отметили в ведомстве, увеличение размера прожиточного минимума в мае 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем связано с инфляционными процессами из-за увеличения цен на продовольственные товары и роста тарифов на услуги.
Состав прожиточного минимума
Прожиточный минимум – это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (55,8% в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (17,6%) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (24,9%), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
Определяя прожиточный минимум, государство не позволяет работодателям платить заработную плату ниже этого уровня. Этих денег должно хватать на приобретение потребительской корзины, в которую входят продукты первой необходимости, одежда, обувь и некоторые услуги.
Состав потребительской корзины пересматривается Министерством по социальной защите и труду ПМР по закону один раз в пять лет, и зависит от состояния экономики, стабильности финансовой ситуации и других факторов в республике.