Правительство Ирландии разработало программу, согласно которой люди, согласившиеся переехать на отдаленные острова страны и заняться реставрацией заброшенных домов могут получить $92 тысячи.
Как сообщает сайт издания CNN, администрация островов западного побережья страны предупреждает потенциальных «островитян», что, хотя в стране нет никаких ограничений на покупку недвижимости, владение жильем не гарантирует права жить там, передает riafan.ru
Связано это со сложной и запутанной системой политики Ирландии в отношении островов, так что перед тем как согласиться на заманчивое предложение – подумайте дважды.
В такой программе есть несколько условий. Программа помогает общинам на 30 островах, не соединенных с материком мостами и отрезанных постоянными приливами.
"Однако это не тот случай, когда можно сразу переехать в уютный коттедж на острове и на следующий день получить огромный банковский депозит", – пишут на сайте.
Высокие выплаты предлагаются как способ спасения путем реставрации объектов на островах, которые постоянно разрушаются и приходят в упадок. Поэтому есть несколько оговорок о получении "бесплатных" денег.
Потенциальным клиентам необходимо приобрести недвижимость на одном из островов. Здание, которое нужно приобрести, должно быть построено до 1993 года. Купить нужно сооружение, которое стоит пустым не менее двух лет. Также предоставленные деньги можно использовать на строительные работы: утепление, структурные улучшения и косметический ремонт.
Ирландия платит 80 тысяч евро за переезд на острова. Но есть важное условие"Если вы согласны пройти через все эти круги, вы можете получить до 84 000 евро, чтобы спасти недвижимость от руины и превратить ее в дом вашей мечты", – пишет Euronews
Такие гранты в Ирландии – часть другой программы, которая уже действует на материковой части страны под и называется Croí Conaithe. Однако условия на островах хуже первую очередь потому, что там нет такой развитой инфраструктуры.
Заявки на участие в программе финансирования будут доступны с 1 июля. Узнать больше можно на сайте "Our Living Islands".
Отдаленные места, которые вы можете выбрать, включают Арранмор у побережья графства Донегал с золотыми песками и скалистыми скалами или остров Клер у побережья графства Мэйо, рай для туристов с населением всего 160 человек.
Ранее Ирландия стала первой страной, где на бутылки алкоголя начали наносить маркировку о вреде для здоровья. Дублин первым в мире решился на соответствующий шаг. Власти страны надеются, что в будущем другие государства последуют их примеру.
Как стало известно, документ вступит в силу с 2026 года. Согласно нововведениям, производители спиртных напитков должны будут наносить на упаковки предупреждающие знаки и информацию.
Более того, на бутылках появится ссылка на веб-сайт Ирландского управления здравоохранения. Вбив ее в поисковике, граждане смогут получить больше данных о пагубном влиянии алкоголя на организм.
Аналогичные сведения начнут размещать в различных питейных заведениях. В том числе пабах, пользующихся огромной популярностью у населения.
При этом против подписания закона выступили Испания, Италия и еще шесть государств. Местные поставщики опасаются негативных последствий данного решения, однако Европейская комиссия не стала препятствовать реализации инициативы.