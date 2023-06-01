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Министры окружающей среды Болгарии и Румынии отрицают риск загрязнения Черного моря

Министры окружающей среды Болгарии и Румынии отрицают риск загрязнения Черного моря

По заявлению чиновников, разрушение дамбы Каховской ГЭС не приведет к загрязнению черноморского побережья обеих стран.

Министры окружающей среды Румынии и Болгарии выступили с заявлениями, что разрушение дамбы Каховской ГЭС не приведет к загрязнению черноморского побережья обеих стран, сообщает digi24.ro

Предположения о рисках для здоровья людей, в частности из-за холеры, и биосферы они назвали "безосновательными", пишет info-kp.md

Известно, что сегодня на побережье в Мамае выбросило мёртвого дельфина, что вновь спровоцировало волну предположений об изменении экологического фона.

Ранее "КП" разбиралась в том, насколько опасен отдых на Черном море в Болгарии и Румынии. Сообщалось, что вода из разрушенной ГЭС вынесет в Западное Черноморье: минеральные удобрения, которые хранились в порту Херсона; органику с затопленных полей; органику от гниющей рыбы (трупный яд + продукты разложения); биоматериалы из скотомогильников и кладбищ, сливных ям; элементы, осевшие в ил со времён Чернобыля.

  • Сегодня, 11:28
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