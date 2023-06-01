По заявлению чиновников, разрушение дамбы Каховской ГЭС не приведет к загрязнению черноморского побережья обеих стран.
Министры окружающей среды Румынии и Болгарии выступили с заявлениями, что разрушение дамбы Каховской ГЭС не приведет к загрязнению черноморского побережья обеих стран, сообщает digi24.ro
Предположения о рисках для здоровья людей, в частности из-за холеры, и биосферы они назвали "безосновательными", пишет info-kp.md
Известно, что сегодня на побережье в Мамае выбросило мёртвого дельфина, что вновь спровоцировало волну предположений об изменении экологического фона.
Ранее "КП" разбиралась в том, насколько опасен отдых на Черном море в Болгарии и Румынии. Сообщалось, что вода из разрушенной ГЭС вынесет в Западное Черноморье: минеральные удобрения, которые хранились в порту Херсона; органику с затопленных полей; органику от гниющей рыбы (трупный яд + продукты разложения); биоматериалы из скотомогильников и кладбищ, сливных ям; элементы, осевшие в ил со времён Чернобыля.