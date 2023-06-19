Убытки фермеров в сельскохозяйственном сезоне в 2023 году достигнут более 2 млрд леев. К таким результатам предварительных расчётов пришли в ассоциации «Сила фермеров». Для расчётов использовали данные о площадях полей пшеницы, ячменя и масличного рапса, о расходах на их выращивание и прогнозируемом урожае, а также о нынешних ценах на продукцию, сообщает kp.md
– Наши подсчёты показывают, что ожидаемые потери при продаже первого урожая зерновых превысят 2 млрд леев. При этом предыдущий год был также неурожайным, — отметили в ассоциации.
Фермеры из как минимум 15 районов Молдовы 19 июня утром выдвинулись на сельхозтехнике в сторону Кишинева, чтобы провести в столице акцию протеста, об этом сообщили в ассоциации "Сила фермеров" (Forța Fermierilor), передаёт sputniknews.ru
Уточняется, что в акции примут участие представители из как минимум 15 районов: Фалештского, Кагульского, Кантемирского, Леовского, Хынчештского, Яловенского, Каушанского, Штефан-Водского, Унгенского, Страшенского, Криуленского, Новоаненского, Оргеевского, Теленештского и Резинского. Акции протеста намечены на вторую половину дня, они пройдут у Южного автовокзала, аэропорта и в коммуне Ставчены. Кроме того, сельхозтехника будет выведена на несколько национальных трасс.
"Думаю, все общество понимает, что у нас чрезвычайная ситуация в сельском хозяйстве, если фермеры посреди лета и в палящую жару отправились с сельхозтехникой в Кишинев с расстояния 150 километров. Сейчас сельхозпроизводители вынуждены выбирать между банкротством в короткие сроки и протестом в столице", - отметил глава ассоциации "Сила фермеров" Александр Слусарь.
Ранее после проведенных акций в районах Молдовы аграрии прервали протест, чтобы обсудить с правительством возможности поддержки сельхозотрасли в Молдове.
Переговоры, однако, не увенчались успехом, а предложенные правительством меры, по словам руководства ассоциации, не спасут фермеров от их бедственного положения.
Фермеры требуют компенсации в размере 3000 леев за гектар — ссылаются на катастрофические убытки из-за роста цен и неспособности властей защитить внутренний рынок от потока сельхозпродукции из-за рубежа.
В Минсельхозе в свою очередь заявили, что сделали достаточно для поддержки аграриев.
Для снижения себестоимости производства фермерам обещано вернуть сумму акциза на дизельное топливо в размере 3,1 лея за литр. Также будет возмещен НДС в том числе в счет задолженностей перед государством. При этом есть дотации от государства. В министерстве отметили, что уже выделили 100 млн леев субсидий и продолжают искать средства на их увеличение. Также там подчеркнули, что вводить запрет на импорт украинского зерна в Республику Молдова не планируется.