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Как микропластик попадает в кровь и к чему это может привести

Как микропластик попадает в кровь и к чему это может привести

Исследования ученых из Свободного университета Амстердама позволили обнаружить микропластик в крови 17 испытуемых из 22. О том, что он попадает в кровоток, ученые подозревали и раньше. Ведь пластик вокруг нас, он дешев в производстве и технологичен в обработке.

С каждым годом растет и количество его разновидностей. Десять лет назад существовало около 3000 его видов, сегодня — около 9600.

Хотя пластмасса и долговечна, она все же разрушается под воздействием воды, ветра, солнечного света или тепла. Но при этом, для начала, распадается на микро- (от 0,001 до 5 мм) и наночастицы (менее 0.001 мм).

Кстати, часто источником микропластика становятся неожиданные продукты. Он присутствует в губной помаде и блеске для губ — при том, что, по разным подсчетам, женщина съедает за свою жизнь от 1 до 5 кг помады, а мужчина — четверть от этого количества.

Микропластик есть в тенях для век, зубной пасте, скрабах и гелях для душа — где-то для придания блеска, где-то для улучшения отшелушивания. Из этих продуктов он попадает в канализацию, а дальше, с уже очищенными сточными водами — на поля аэрации и орошения.

Если аспектом загрязнения океана микропластиком биологи начали заниматься еще лет 20 назад, то вопросом присутствия пластика в пище, воде и воздухе, которым мы дышим, ученые всерьез заинтересовались лишь несколько лет назад.

Как пластик попадает внутрь наших тел

Часть микропластика, который накапливается в нашем теле, мы просто вдыхаем — он присутствует в воздухе, особенно — в помещениях. В воздухе помещений его столько, что если оставить на столе кусок рыбы на час, он соберет больше микропластика, чем содержится в самой рыбе, получившей его из морской воды.

Но есть и другая часть, которую мы проглатываем с водой и едой. Итальянские ученые проверили десятки тысяч образцов овощей и фруктов. Микропластик был везде. Из фруктов по его содержанию лидировали яблоки, из овощей — морковь.

Пути проникновения микропластика в овощи и фрукты достоверно неизвестны, однако в почве он точно есть. Он попадает туда и со сточными водами, как мы рассказали выше, и с удобрениями — в них микропластик применяют для контроля за высвобождением, и из мульчирующей пленки.

Исследователи из некоммерческой группы Plastic Soup Foundation считают, что сельхозугодья Европы и США получают больше микропластика, чем мировой океан.

Если кто-то сейчас подумал «шах и мат, вегетарианцы», то напрасно. Недавнее исследование, проведенное по заказу все той же Plastic Soup Foundation, обнаружило микропластик во всех образцах крови, свиней и коров на голландских фермах. В образцах мяса — говядины и свинины, — собранных в рамках того же исследования, 75 процентов показали наличие микропластика. Частицы микропластика также находят и в мышечной ткани рыб.

Наконец, микропластик обнаружен и в питьевой воде — как бутилированной, так и той, что течет из-под крана.

А еще, как несложно догадаться, мы производим микропластик при нарезке продуктов на пластиковой разделочной доске. В год с одной доски отделяется от 14 миллионов до 79 миллионов частиц микропластика, или до 50 граммов.

Чем опасен пластик, попавший в организм

Скажем сразу: масштабных клинических исследований на эту тему пока не проводили. Однако уже существующие работы говорят о следующем.

Исследования на мышах показывают, что воздействие микропластика может нарушать работу кишечника, приводя к его воспалению, снижать качество спермы и уровень тестостерона, негативно влиять на обучаемость.

В Университете Гронингена в Нидерландах провели эксперименты с клонированной легочной тканью человека и микроволокнами нейлона. Они показали уменьшение количества и размера дыхательных путей, на 67 и 50 процентов соответственно. Причем виноваты были не сами волокна, а выделяемые ими вещества.

В том же университете изучили, как иммунная система реагирует на микропластик в крови. Оказалось, что частицы сами по себе ее не интересуют. Но все меняется, когда к ним прилипает бактерия или вирус. Тогда иммунные клетки воспринимают как угрозу весь объект и усиливают атаку, отмирая в большем количестве и усиливая воспаление.

С точки зрения теории, рисков для человеческого организма, связанных с пластиком, много. Бисфенол А, или BPA, используемый для отверждения пластика, разрушает гормон эндокрин, отвечающий за развитие у детей и репродуктивные системы и обмен веществ у взрослых.

Фталаты, придающие пластику мягкость и гибкость, неблагоприятно воздействуют на развитие плода и репродуктивную систему взрослых, а также ослабляют восприимчивость к инсулину и способствуют ожирению. Антипирены, которые делают пластик менее воспламеняемым, подавляют работу эндокринной и репродуктивной систем.

Разумеется, после всего этого может возникнуть желание обвинить микропластик во всех бедах человечества. Но пока объективно говорить о его вредоносности рано. Можно лишь стараться ограничить потребление пластика и направлять его на переработку. Но это в наши дни, кажется знают даже дети.

источник: hi-tech
  • Сегодня, 12:20
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