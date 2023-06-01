Сегодня в Приднестровье вспоминают тех, чьи жизни оборвало вероломство молдавских националистов. 19 июня 1992 года – на третий день после принятия Парламентом РМ постановления о мирном урегулировании конфликта – был обстрелян мирный город Бендеры. Это дата, положившая начало 40-дневным военным действиям, навсегда осталась в истории республики как День Бендерской трагедии.
Вадим Красносельский обратился к приднестровцам по случаю 31-й годовщины Бендерской трагедии, сообщает пресс-служба Главы государства
Приводим текст без изменений:
"19 июня 1992 года Бендеры подверглись нападению со стороны молдовских вооружённых формирований. Эта трагическая дата напоминает нам о героическом сопротивлении защитников Бендер, о несгибаемой воле приднестровцев, вставших на защиту города и республики в период широкомасштабной агрессии Республики Молдова.
Вооруженное нападение на Бендеры - это военное преступление, повлекшее за собой множество погибших, раненых и искалеченных людей. Тысячи жителей вынуждены были покинуть город, спасаясь от смерти, от разрухи, от грабежей и карательных действий тех, кого руководство Молдовы послало «наводить порядок».
Подвиг защитников Приднестровья, их мужество и отвага продолжают жить в нашей памяти.
Мы глубоко благодарны России, остановившей кровопролитие на Днестре в 1992 году, и высоко ценим ее миротворческие усилия по сохранению мира.
Вечная память погибшим героям! Вечная слава защитникам Приднестровской Молдавской Республики!"
Панихиду по убиенным в бендерском Преображенский соборе отслужил Архиепископ Тираспольский и Дубоссарский Савва. Сама церковь была не только свидетелем трагедии, развернувшейся в Бендерах летом 92-го, но и пострадала от оружия молдавских террористов: пули не пощадили соборные купола.
фото: president.gospmr
На Мемориале Памяти и Скорби, открытом в первую годовщину Бендерской трагедии, собрались бендерчане и гости города, руководство страны, военнослужащие, духовенство, общественники, молодежь. Здесь прошла памятно-траурная церемония возложения венков и цветов. Память погибших почтили минутой молчания. Вооруженная агрессия молдавских силовиков оборвала жизни сотен бендерчан и тех, кто защищал мирный город. Их имена звучали сегодня во всеуслышание.
Президент ПМР возложил цветы к Вечному огню и постаменту БМП – боевой машины, экипаж которой погиб в бою 22 июня 1992 года. Корзина живых гвоздик от Главы государства и всего приднестровского народа – у памятника генерал-лейтенанту Александру Лебедю. Президентский венок под троекратный залп опущен к мемориальной стене, словно крыльями закрывающей город.
фото: president.gospmr
Памятный объект «Город воинской славы» появился в Бендерах сравнительно недавно – в год 70-летия окончания Великой Отечественной войны, спустя два года после присвоения Бендерам этого почетного звания. Красногранитная стела и четыре колонны с информационными табличками призваны привлечь внимание к насыщенной подвигами истории героического города. Сегодня, в значимый для каждого приднестровца скорбный день, камень мемориального сооружения оживили цветы.
фото: president.gospmr
Следующая точка традиционного для 19 июня траурного маршрута – памятный знак, установленный на улице Панина – месте гибели колонны гвардейцев. Трагедия произошла в ночь с 22 на 23 июня 1992 года. Цветы как символ неувядающей памяти и неутихаемой боли потери опущены к камню с высеченной на нем трагической датой – 23.06.1992.
фото: president.gospmr
Память погибших защитников Приднестровья и всех, чьи жизни оборвала не объявленная война 1992 года, почтили в ходе траурного митинга на Борисовском кладбище города Бендеры. Священнослужители Тираспольско-Дубоссарской епархии во главе с Архиепископом Саввой провели заупокойную литию. Президент Приднестровской Молдавской Республики возложил цветы к памятнику защитникам ПМР, установленному на Аллее Героев, и к каменным плитам могил захороненных здесь защитников республики. Их имена звучали сегодня на кладбище, эхом отзываясь в сердцах благодарных соотечественников.
фото: president.gospmr
Церемонии возложения цветов прошли сегодня и на улице Ечина, где установлен памятный знак и возведена часовня в честь погибших 1 апреля 1992 года при защите города от молдавских националистов милиционеров, гвардейцев и ополченцев, а также на пересечении улиц Суворова и Ленина. Здесь на стене одной из бендерских многоэтажек установлен крест, напоминающей о подвиге казаков, погибших при защите Приднестровской Молдавской Республики.
фото: president.gospmr
Приднестровье – страна мирной жизни
В то время как на бендерских мемориалах вспоминают тех, кто 31 год назад трагически и безвременно ушел из жизни, в городском роддоме дарят жизнь.
19 июня для бендерского родильного дома – особая дата. В 1992 году он оказался на линии огня. Когда молдавские ОПОНовцы пришли в город, в роддоме было около восьми десятков пациенток, 32 из них – роженицы. В ожидании появления на свет малышей в медучреждении находились не только бендерчанки, но и жительницы близлежащих молдавских сел. Сотрудники роддома спасали всех, независимо от места жительства рожениц. В тот тяжёлый для города день на свет появились четверо мальчиков.
Ежегодно 19 июня бендерский роддом посещает супруга Президента ПМР. Светлана Красносельская и сегодня поздравила молодых мам, чьи малыши появились на свет сегодня и накануне значимой для бендерчан даты. Цветы и подарочные сертификаты вручены мамам Леонида, Игоря и Дмитрия, чей день рождения пришелся на 18 июня. Сейчас они находятся в послеродовом отделении. Врачи рассказали, что семьи новорожденных не только бендерские. Одна из женщин приехала в Приднестровье из Украины к родственникам. В Бендерах появился на свет ее третий малыш, сообщает president.gospmr.org
Медики говорят, что вот-вот готов осчастливить мир своим рождением ещё один ребенок – тоже мальчик. Его родителям, а также семьям тех, кто выберет датой рождения 20 июня 2023 года, также передадут знаки внимания от супруги Главы государства.
Светлана Красносельская выразила слова благодарности коллективу родильного дома от имени тысяч женщин, которым врачи бендерского роддома на протяжении нескольких десятилетий помогают в важнейший момент жизни – при рождении ребенка. Трое детей супругов Красносельских появились на свет именно в этом родильном доме. Мамам и малышам Светлана Красносельская пожелала, чтобы беды обходили их стороной.
«19 июня – тяжёлый день. Но у меня приятная миссия, счастливый повод посетить роддом и поздравить мамочек. Для меня это торжественный момент, который говорит: что бы ни происходило, жизнь торжествует. Это самое главное», – поделилась супруга Президента.
фото: president.gospmr
Вадим Красносельский: Такого, как было в 1992 году, не будет
фото: president.gospmr
После памятных мероприятий по случаю годовщины Бендерской трагедии Президент ПМР Вадим Красносельский пообщался с представителями СМИ.
– Сегодня 31-я годовщина Бендерской трагедии. Спустя столько лет Приднестровье простило или нет?
– Прежде чем ответить на вопрос, надо рассказать об истории этого конфликта. По большому счету, прощать надо, имея платформу, понимая ситуацию. Только что в ходе митинга ведущий говорил, и я неоднократно об этом заявлял, что тогда, 19 июня 1992 года, Молдова, нарушив все договоренности, которые были достигнуты ранее, осуществила вероломную агрессию против Приднестровья, против горожан, против бендерчан. Именно тогда, буквально за два дня до 19 июня, парламентом Молдовы было принято решение об исключительно мирном решении вопроса по Приднестровью. И согласно договоренности, в том числе с наблюдателями, с комиссией, город Бендеры был деблокирован. С основных направлений – с Каушан, с кишиневского, варницкого направлений – были убраны блокпосты, были сняты наряды, город стал открытым. Почему? Потому что город не боялся. Потому что, вроде бы, договорились. Такие были договоренности. И через два дня с трех сторон в город ворвались вооруженные формирования. Не полицейская была какая-то спецоперация, а именно вооруженные формирования пришли. Против мирного города, против гражданских людей были брошены военные люди, в том числе и мобилизованные военные. Вот насчет мобилизованных: мобилизация не проводится за один-два дня. Вы все в нынешних реалиях это понимаете. Каждый понимает. Все это требует серьезной подготовки, это месяц, два, три, даже полгода. Молдова планомерно готовилась к вторжению, это факт. Когда парламент принимал решение о мирном урегулировании, когда обманывал фактически весь приднестровский народ, тогда уже командиры получили приказ на агрессию против Приднестровья, это тоже факт. Этот факт надо рассматривать в свете сегодняшних событий. Почему? Потому что за то, что было в 1992 году, никто не понес ответственности. Это раз. Никто не извинился. Это два. Тогда кого прощать? Прощение – это встречный акт. Если кто-то кается, есть и прощение. По большому счету, надо всегда прощать. Это наш христианский долг. Это нормально. День сегодняшний тоже завтра будет историей. Надо извлекать какие-то уроки из этой истории, понимать, что не стоит доверять, надо надеяться на собственный народ, это однозначно. И все-таки как политик, как Президент, как гражданин я считаю, что те, кто виновны, должны нести ответственность за вторжение в город Бендеры, за смерти гражданских лиц. Естественно, нужна хоть какая-то юридическая оценка. Извинения как минимум. Или все в комплексе. А иначе – какое прощение? Кроме того, здесь нельзя говорить о прощении со стороны одного или двух лиц. Должен простить социум, государство, люди, проживающие здесь. Это вопрос к людям в большей степени. То, что я обозначил, является препятствием не потому, что мы злые, что живем той историей. Ни в коем случае. Мы как раз добрые. Мы строим, развиваемся, живем. Сегодняшнее мероприятие проводим только ради мира, ради неповторения того, что было. Понимаете? Не ради войны, не ради злости. Прощение – это такой момент, который зависит от людей. Простить – значит, понять. Я до сих пор не понимаю. Поэтому, вопрос, наверное, будущего.
– Прощать – это, наверное, не значит, что забывать?
– Нет, конечно. Как забыть? Пока живут люди в этом городе, я думаю, на века останется эта дата здесь, на этом мемориале, в нашей памяти. Мы должны помнить о тех, кто погиб, кто защищал Приднестровье. Мы должны помнить эту войну.
– Вопрос о российских миротворцах. В Молдове то и дело заявляют, что их нужно вывести, выйти из Соглашения 1992 года. Зачем это все делают в Молдове и Ваше отношение к этому?
– Опять же, необходимо вспомнить историю. Когда совершился акт агрессии, это было 19 июня 1992 года, здесь была так называемая гражданская миссия, которая состояла из должностных лиц разных государств. Но они разбежались, как мышки в погребе при включенном свете. Раз – и нет мышек. Вот так и они поступили, абсолютно ничего не сделав для защиты, для оценки, для сдерживания этой агрессии. Более того, даже после того как Российская Федерация остановила здесь бойню, не было никакой аналитики, никаких аналитических записок, никакого разбора по факту этой агрессии. Вот это оценка гражданской миссии. Понимаете? Если кто-то думает, что если сейчас ввести гражданскую миссию, то будет по-другому, то ошибается. Будет то же самое, ничего не поменяется на самом деле. Сейчас, конечно, модно рассказывать о том, что Россия напала на Молдову. Россия не напала на Молдову. Россия остановила эту войну. Молдова напала на Приднестровье, а Россия остановила эту войну. Это факт. Были введены Миротворческие силы, было подписано Соглашение 1992 года, которое определяло поведение сторон, были созданы институты миротворчества: Объединенная контрольная комиссия, Объединенное военное командование, которые занимались поддержанием мира на территории Приднестровья. Поэтому, конечно же, миротворцы сегодня играют очень важную роль здесь, на территории Приднестровья, да и в Молдове тоже. Они – гарант мира. Никакой агрессии не было со стороны России, это все бред и выгодная позиция отдельных должностных лиц. – Сейчас Молдова получает новое вооружение, самолетами завозят. Это, наверное, тревожит?
– Конечно, тревожит. Надо быть все-таки объективным и понимать, что ввоз вооружений связан не только с войной 1992 года. И не столько даже с Приднестровьем, сколько с общей напряженной геополитической обстановкой вокруг нас, с боевыми действиями на территории Украины. Конечно, нас это тревожит, но я как Президент понимаю, что этот процесс не остановить. К сожалению, так. На это стоит обращать внимание. Конечно, это вопрос к российскому миротворчеству. Это должно оцениваться, должно анализироваться, какие вооружения поступают – оборонительные, наступательные, летальные, нелетальные и так далее. Конечно, мы должны думать о своих Вооруженных силах, о своей боеготовности и о том, как мы будем себя защищать. Мы не агрессоры. Я об этом не раз говорил. Мы не угрожаем ни Украине, ни Молдове. Мы, конечно, должны себя защитить. Защитим. Такого, как было в 1992 году, не будет.