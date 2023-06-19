Конституционный суд Молдовы 19 июня признал деятельность оппозиционной парламентской партии «Шор» неконституционной. Таким образом было удовлетворено ходатайство правительства о запрете политформирования Илана Шора.
Решение окончательное и обжалованию не подлежит, это в республике первый подобный прецедент. Теперь Министерство юстиции РМ должно создать специальную комиссию по ликвидации партии «Шор», пишет eadaily.com
«Ни один акт органов партии, принятый после провозглашения этого решения не имеет юридической силы», — озвучил вердикт председатель КС Николай Рошка.
В решении Конституционного суда также отмечено, что теперь депутаты от партии «Шор» продолжат свою деятельность в качестве независимых парламентариев без права вступать в парламентские фракции. Если мандат депутата, избранного от этой партии, станет свободным, то он остается таковым до конца срока действия законодательного органа.
Напомним, ранее Венецианская комиссия указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет нарушением права на свободу объединений.
ПСРМ про решение КС: Фарс с правовой точки зрения
В формировании данный прецедент назвали “крайне опасным”, который аукнется “тяжёлыми последствиями для политической системы” страны, передает rupor.md
“Данный вердикт подрывает основы демократического принципа многопартийности. Деятельность любой политической партии может кому угодно не нравиться, но нельзя нарушать конституционное право.
Существуют иные меры воздействия за нарушение закона, в том числе уголовного характера, если факт этого нарушения установит независимый суд. То, что мы увидели в Конституционном суде, является фарсом с правовой точки зрения”, – говорится в пресс-релизе формирования.
По мнению членов ПСРМ, всё, что сегодня происходит в Республике Молдова, не имеет ничего общего с подлинной демократией и истинными европейскими ценностями, предусматривающими соблюдение закона, плюрализм мнений, свободную деятельность оппозиции, беспрепятственную деятельность средств массовой информации, отсутствие политической цензуры.
“Сегодняшний прецедент с запретом партии “Шор” может быть применён к любой другой политической силе, и в первую очередь к партии PAS, беззастенчиво осуществляющей тягчайшее преступление — узурпацию власти в стране. Нет сомнения, что именно эта партия станет жертвой собственного прецедента.
Тот, кто убивает демократию, рано или поздно будет устранён с политической сцены”, – отметили в ПСРМ.
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Конституционный суд (КС) Молдовы опубликовал 19 июня пояснения к своему решению о признании партии «Шор» неконституционной. В пресс-релизе отметили, что суд «руководствовался положениями Конституции, судебной практикой Европейского суда по правам человека и рекомендациями Венецианской комиссии».
КС отметил, что принял решение о признании партии «Шор» неконституционной, основываясь на доказанных фактах незаконного финансирования формирования, подкупа избирателей и участников протестов, передаёт newsmaker.md
Суд также сослался на представленные правительством документы, в которых говорится о санкциях, введенных против представителей партии «Шор» Соединенными Штатами Америки, Советом ЕС и Норвегией. Кроме того, КС проанализировал решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям и данные Службы информации и безопасности, из которых следует, что финансирование партии «Шор» происходит при участии иностранного государства.
«Относительно непосредственной угрозы со стороны партии для ценностей, охраняемых Конституцией, суд отметил, что цель партии свергнуть демократический строй можно определить по случаям непрозрачного финансирования, организованным и оплаченным протестам, а также по требованиям представителей партии и даже Илана Шора, озвученных в ходе этих протестов.[…] Проанализировав все материалы дела, и принимая во внимание историю и последовательность нарушений, совершенных партией „Шор“, суд пришел к выводу, что партия „Шор“ противодействует принципам верховенства права, суверенитета и независимости Молдовы. По этим причинам, суд объявил партию „Шор“ неконституционной», — сказано в решении суда.