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В Приднестровье состоялся первый Терапевтический форум

В Приднестровье состоялся первый Терапевтический форум
фото: пресс-служба Минздрава ПМР

в Приднестровье состоялся первый Терапевтический форум, в ходе которого своими новейшими разработками поделились врачи из Приднестровья и Республики Молдова, сообщает пресс-служба Минздрава.

Инициаторами форума выступили приднестровские медики, предложив участникам мероприятия ознакомиться с клиническими рекомендациями, диагностикой и лечением болезней в области кардиологии, неврологии и др.

Около 100 врачей: терапевты, кардиологи, гастрологи, неврологи, врачи общей практики - зарегистрировались как слушатели форума. Они не только получили возможность ознакомиться с докладами лекторов, поучаствовать в обсуждении интересных случаев из практики, задать интересующие вопросы, но и научиться чему-то новому, повысить свою квалификацию. Всем участникам мероприятия будут выданы сертификаты о повышении квалификации.

Спонсором форума выступила фармацевтическая компания Grindex, которая уже не в первый раз становится партнёром в проведении медицинских мероприятий.
  • Вчера, 21:26
  • DTV
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