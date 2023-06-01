в Приднестровье состоялся первый Терапевтический форум, в ходе которого своими новейшими разработками поделились врачи из Приднестровья и Республики Молдова, сообщает пресс-служба Минздрава.
Инициаторами форума выступили приднестровские медики, предложив участникам мероприятия ознакомиться с клиническими рекомендациями, диагностикой и лечением болезней в области кардиологии, неврологии и др.
Около 100 врачей: терапевты, кардиологи, гастрологи, неврологи, врачи общей практики - зарегистрировались как слушатели форума. Они не только получили возможность ознакомиться с докладами лекторов, поучаствовать в обсуждении интересных случаев из практики, задать интересующие вопросы, но и научиться чему-то новому, повысить свою квалификацию. Всем участникам мероприятия будут выданы сертификаты о повышении квалификации.
Спонсором форума выступила фармацевтическая компания Grindex, которая уже не в первый раз становится партнёром в проведении медицинских мероприятий.