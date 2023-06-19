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В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф

В Атлантике пропал доставляющий туристов к месту крушения «Титаника» батискаф
фото: commons.wikimedia.org

Береговая охрана города Бостона в США потеряла связь с подводным аппаратом для доставки туристов к затонувшему «Титанику». Как сообщает 19 июня издание Daily Mail, в настоящее время начаты поиски бастикафа.

В Атлантическом океане пропал туристический батискаф для погружения к обломкам «Титаника», передают CBS News и Би-би-си. Проведение поисково-спасательной операции у берегов острова Ньюфаундленд подтвердила служба береговой охраны США в Бостоне.

Поисково-спасательную операцию ведет американская береговая охрана. Аппарат принадлежит компания OceanGate. Она подтвердила пропажу и заявила, что работает над спасением экипажа, пишет РБК

CBS обращает внимание, что компания OceanGate, организующая подобные погружения, недавно сообщала о продолжающейся экспедиции к обломкам «Титаника», который лежит на дне примерно в 650 км к юго-востоку от Ньюфаундленда и на глубине около 3,8 км. Фотографию с участниками во время экспедиции компания разместила в Twitter 16 июня, отмечает телеканал.

По словам представителей компании, подводный аппарат вмещает пять человек, в число которых обычно входят пилот, три туриста и "экскурсовод".

За восьмидневный тур, включающий спуск к обломкам «Титаника», OceanGate берет с клиентов по $250 тыс. CBS отмечает, что подводный аппарат «Титан» компании является единственным в мире. В экспедиции в прошлом году принимал участие корреспондент Дэвид Пог. По его словам, размер аппарата для погружения можно сравнить с минивэном.

Лайнер «Титаник» был построен британской судоходной компанией White Star Line и спущен на воду в 1911 году. На тот момент он был крупнейшим круизным лайнером в мире.

В свой первый и единственный рейс «Титаник» отправился 10 апреля 1912 года по маршруту из английского Саутгемптона в Нью-Йорк.

Вечером 14 апреля он столкнулся с айсбергом в Северной Атлантике, получил несколько пробоин и затонул за 2 часа и 40 минут. Погибли свыше 1,5 тыс. человек из около 2,2 тыс. находившихся на борту.

Обломки «Титаника» смогли обнаружить на дне Атлантического океана только в 1985 году.
  • Вчера, 21:50
  • DTV
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