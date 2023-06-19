19 июня утром на одном из столичных предприятий пострадал мужчина, оказавшийся между двумя грузовиками.
«На КПП перед выездом с территории остановился грузовик ГАЗ для досмотра. Охранник 36 лет открыл дверь кунга. К нему подошёл водитель. Вскоре мужчины увидели, что на них едет ЗИЛ и не останавливается. Водитель ГАЗа успел отпрыгнуть в сторону, охранника зажало между грузовиками», - сообщает о происшествии пресс-центр МВД ПМР.
Скорую и милицию вызвали очевидцы случившегося. Как пояснил водитель ЗИЛа, у грузовика отказали тормоза.
По факту происшествия проводится проверка. Пострадавший находится в реанимации.