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В Киеве демонтировали памятник Юрию Гагарину

В Киеве демонтировали памятник Юрию Гагарину

В Киеве демонтировали памятник советскому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина», передаёт lenta.ru

Авторы канала сопроводили запись снимком, на котором от памятника остался лишь постамент. Бюст Гагарину, установленный в конце 1960-х годов, находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи в Киеве.

Космонавт посещал Киев 23 апреля 1966 года. Кроме того, Гагарин принимал участие в XX Съезде комсомола Украины, который проходил в городе.

Ранее сообщалось, что в Киеве демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Следующим захотели снести монумент советскому генералу Николаю Ватутину.

В августе в Борисполе Киевской области в рамках «декоммунизации и дерусификации» демонтировали аллею Героев Советского Союза. Бюсты героев планировалось перенести в Мемориал Славы в Кнышовом мемориально-парковом комплексе в Борисполе.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским деятелям.

  • Сегодня, 08:30
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