В Будапеште (Венгрия) с 15 по 18 июня проходил Кубок мира по кикбоксингу WAKO, где за медали боролись и приднестровские файтеры. Более 3 000 участников из 43 стран состязались в 4 рингах и на 14 татами.
Приднестровье представляли четыре спортсмена Национальной федерации кикбоксинга и муай-тай республики и физкультурно-спортивного общества «Динамо-Центр», сообщили в госслужбе по спорту ПМР.
В разделе кик-лайт рыбничанин Даниил Максименко (тренер Р. Костюк) стал победителем Кубка мира в весовой категории до 37 кг, а София Костюк (тренер Р. Костюк) завоевала третье место в весовой категории 42 кг.
Владислав Драга из Тирасполя (тренер М. Внодченко) принёс сборной бронзовую награду в разделе К-1 в весовой категории до 75 кг среди старших юниоров.