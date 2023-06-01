Аллергия, как правило, у многих подверженных этому заболеванию, особенно сильно проявляется в весенне-летний сезон. Эта болезнь характеризуется симптоматическими проявлениями, которые возникают при появлении в воздухе весной определенных аллергенов. Чаще всего таким аллергеном становится пыльца распускающихся весной растений. Но сезон цветения растений закончился, и, казалось бы, страдающие аллергическим насморком люди могут с облегчением вздохнуть. Однако некоторые аллергены активны круглый год.
Покраснение век, слезотечение, одышка, приступы кашля – все эти признаки аллергии могут обернуться тяжелейшими последствиями.
Наиболее широко распространена аллергия на цветочную пыльцу березы, ольхи, полыни, орешника. За ней в данном «рейтинге» следуют аллергия на животных, клещей домашней пыли и плесень. Значительно реже встречается аллергия на арахис, яйца и рыбу.
В последние годы среди пациентов стало расти число тех, кто остро реагирует на пыльцу амброзии. На первый взгляд – ничего особенного. Амброзия обычно зацветает в июле-августе. Именно тогда начинает разноситься ее ядовитая, вызывающая тяжелую сенную лихорадку пыльца. От нее у некоторых людей может даже наступить летальный исход.
Поэтому настоятельно рекомендуется: при обнаружении этого сорняка на своем участке незамедлительно выкорчуйте его, предварительно надев на руки перчатки, а нос и рот защитив маской. Вырванное из земли растение рекомендуется упаковать в пластиковый пакет и выбросить в контейнер для мусорных отходов.
Виды летней аллергии
В медицине разделяют летнюю аллергию на пять основных видов: аллергия на цветочную пыльцу, на компоненты воздуха, которые активизируются под воздействием солнечных лучей, на укусы различных насекомых, на грибок плесени и клещей.
Первый вид летней аллергии – аллергия на цветочную пыльцу − мало чем отличается от весенней аллергии такого же типа. Летняя аллергия может быть продолжением весенней или же ее рецидивом. Если же аллергическая реакция проявляется исключительно с наступлением лета, это самостоятельное заболевание. Тогда необходимо провести обследование и выявить вид пыльцы, вызывающий реакцию. Если в весенний период аллергия возникает в основном на пыльцу деревьев, то источником пыльцевых аллергенов летом являются травы и цветы.
Второй вид – аллергия на загрязненный воздух или отдельные его компоненты, которые становятся более активными именно летом, в связи с более агрессивным влиянием солнечных лучей. Самый раздражающий фактор в воздухе – озон. Его появление обусловлено жёстким ультрафиолетовым излучением летнего солнца. Именно в безветренную солнечную погоду, когда происходит скопление озоновых туч, может возникнуть аллергия, причем даже с астматическим осложнением.
Аллергия на укусы различных насекомых, которые активизируются в летний период, – третий вид летней аллергии, который в последнее время набирает «популярность». С этим видом аллергии нужно быть крайне осторожными, при первых, даже самых незначительных симптомах, обращайтесь за квалифицированной медицинской помощью. Нередко случается летальный исход у людей, которых укусила оса, пчела или шершень.
Аллергия на грибок плесени – тоже одна из разновидностей летней аллергии. Грибок плесени растет чаще всего летом в закрытых помещениях с высоким уровнем влажности. Споры этого грибка, попадая с дыханием в организм человека, вызывают аллергические приступы.
И последний вид летней аллергии – клещевая, или аллергия на бытовых клещей. Под эту категорию подпадают и другие микроскопические насекомые из разряда паукообразных. Их оптимальные условия существования – влажная и теплая среда. Именно летом, когда температура воздуха и влажность поднимаются, для подобных раздражителей создаются самые благоприятные условия для размножения и существования. Аллергию могут вызывать не только сами насекомые, но и продукты их жизнедеятельности, попадающие в атмосферу.
Аллергия на пыльцу вызывает аллергический ринит и сенную лихорадку. Следовательно, ее симптомами будут: сильный насморк, раздражение и покраснение глаз, частое чиханье, кашель, не относящийся к простудному, темные круги вокруг глаз, а в некоторых отдельных случаях (например, на пыльцу амброзии) может возникнуть распухание горла.
Аллергия на загрязненный воздух чаще всего проявляется астматическими симптомами: затрудненное дыхание, кашель, хрипы. Аллергия на укусы насекомых в основном выражается в накожных проявлениях: отеки и локализованная боль в месте укуса, зуд, покраснение и опухлость. Реже может проявиться опухлость языка, наступить удушье, начаться приступы бессонницы или сонливости, анафилактический шок.
Профилактика
Пациентам, предрасположенным к аллергии, врачи рекомендуют развивать выносливость – совершать пешие походы, ездить на велосипеде, плавать. Помимо прочего, такие виды спорта укрепляют дыхательную мускулатуру и повышают сопротивляемость организма воздействию аллергенов.
Склонность организма к ответной реакции на аллерген может передаваться и по наследству. Как показали результаты последних исследований, у каждого третьего ребёнка, страдающего от аллергии, мать и отец – аллергики, а у каждого пятого – аллергик один из родителей. Однако у 15% детей-аллергиков ни один из родителей этим недугом не страдает.
Профилактика значительно снижает риск заболеть аллергической астмой.
Итоги научных исследований показывают: если во время беременности, а также в первые месяцы после появления на свет малыша его мама часто общалась с домашними животными, то для укрепления иммунной системы ребенка это будет хорошим подспорьем. Иммунитет также лучше у детей, которые растут в больших семьях, которых рано отдают в ясли, а каникулы и выходные они проводят не в городе, а на свежем воздухе.
Аллерген замедленного действия
В мире растет число людей, испытывающих аллергию на клещей домашней пыли – точнее, не на самих микроскопических животных, а на их фекалии. Симптомы болезни примерно такие же, как при сезонной аллергии: насморк, покраснение век, зуд кожи. Но сопровождают они аллергика круглый год. Аллергены легко проникают в бронхи, и со временем у пациента может развиться астма.
Чтобы уберечься от них, необходимо поддерживать чистоту в квартире – регулярно делать влажную уборку, периодически стирать чехлы матрацев, не обзаводиться тяжелыми шторами и коврами, на которых особенно сильно скапливается пыль. Грибок в доме
Места обитания плесневых грибков - сырые и влажные помещения. Как правило, это подвалы, ванные комнаты, кухни. Если такие быстро проникающие в организм человека микроскопические паразиты поселятся в вашем доме, то последствий не миновать: рано или поздно в семье появятся аллергики, причем болезнь будет сопровождать их круглогодично. В группу риска попадают, прежде всего, дети.
Во избежание появления плесени помещения необходимо регулярно проветривать, а также систематически проводить в них текущий ремонт.