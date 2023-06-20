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Всемирный банк перевел Украине деньги на зарплаты педагогам и чиновникам

Всемирный банк перевел Украине деньги на зарплаты педагогам и чиновникам
фото: Jonathan Ernst / Reuters.

Всемирный банк перевел Украине € 63 млн в рамках кредита на выплаты педагогам и чиновникам. Об этом сообщается на сайте украинского Минфина, пишет eadaily.com

«..19 июня в государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило финансирование в размере 63 млн евро. Денежные средства были предоставлены Международной ассоциацией развития на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка „Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления на Украине“», — сказано в сообщении.

Как отметили в Минфине, срок погашения кредита составляет 10 лет с 4-летним льготным периодом. Средства предназначены для «оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года».

По данным финансового ведомства Украины, общая внешняя задолженность страны на конец апреля превышала $ 82 млрд.

Киев подписал соглашения с некоторыми странами и финансовыми организациями о приостановке обслуживания долгов.

В целом, как отметили в комитете Верховной рады по финансам, в бюджете на 2023 год предусмотрено увеличение предельного объема госдолга до $ 172,7 млрд, что составляет 102,3% от прогнозируемого уровня ВВП на следующий год.

Государственный бюджет Украины на 2023 год предусматривает дефицит в размере $ 38 млрд.

Владимир Зеленский ранее просил Запад покрыть дефицит украинского бюджета в 2023 году в полном объеме.

  • Сегодня, 09:02
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