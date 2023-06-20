Dnestr.TV

 
0

Штрафы уклонистам

Штрафы уклонистам
фото из открытых источников

В Молдове 19 июня начались пятидневные плановые учения Национальной армии с участием резервистов Вооруженных сил. В министерстве обороны предупредили, что на дорогах можно увидеть военную технику, которая перемещается из части в учебные центры.

Цель учений — проверить навыки резервистов и ознакомить их с оборудованием, техникой и вооружением Национальной армии.

Учения проводят в соответствии с требованиями закона о резерве Вооруженных сил и Плана подготовки Национальной армии на 2023 год.

В этом году учения запланированы на апрель, май, июнь и сентябрь.

Напомним, ранее министерство обороны сообщало, что тем, кто не явится на учения без уважительной причины, грозит штраф до 32,5 тыс. леев или до 150 часов общественных работ.
  • Сегодня, 09:12
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна