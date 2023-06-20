В Молдове 19 июня начались пятидневные плановые учения Национальной армии с участием резервистов Вооруженных сил. В министерстве обороны предупредили, что на дорогах можно увидеть военную технику, которая перемещается из части в учебные центры.
Цель учений — проверить навыки резервистов и ознакомить их с оборудованием, техникой и вооружением Национальной армии.
Учения проводят в соответствии с требованиями закона о резерве Вооруженных сил и Плана подготовки Национальной армии на 2023 год.
В этом году учения запланированы на апрель, май, июнь и сентябрь.
Напомним, ранее министерство обороны сообщало, что тем, кто не явится на учения без уважительной причины, грозит штраф до 32,5 тыс. леев или до 150 часов общественных работ.