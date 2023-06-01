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Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены

Столтенберг заявил, что арсеналы НАТО опустошены
фото из открытых источников

Склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены и должны быть восстановлены в кратчайшие сроки. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на экономической конференции "День германской промышленности" в Берлине.

"Нам нужна более мощная военная промышленность, представители которой собрались здесь сегодня. Наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО", - сказал Столтенберг, передает tass.ru

"На прошлой неделе у меня была очень важная встреча министров обороны, на которой мы обсуждали, как резко нарастить военное производство, обеспечить цепочки поставок и убрать ненужные барьеры для нашего сотрудничества. Это главное, что необходимо сделать для продолжения поддержки Украины и обеспечения нашей собственной обороны", - продолжил он.

По итогам встречи министров обороны НАТО 15-16 июня Столтенберг заявил, что на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля будет принята многолетняя программа расширенных поставок оружия на Украину, которая будет реализовываться в полном объеме даже в случае прекращения конфликта.

По его словам, НАТО ставит перед собой задачу довести милитаризацию Украины до такого уровня, чтобы для России конфликт с ней стал невозможным.

  • Сегодня, 09:19
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