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В Бендерах погиб сотрудник водоканала. Ещё один работник в реанимации

В Бендерах погиб сотрудник водоканала. Ещё один работник в реанимации

Всё произошло сегодня, 20 июня, в полдень на улице Карбышева. Три сотрудника ГУП «Водоснабжение и водоотведение» проводили технические работы по обслуживанию водосточных сетей. Двое из них спустились в канализационный коллектор.

В какой-то момент одного из рабочих сильным напором сточных вод начало затягивать в трубу. Напарник пытался спасти своего товарища. Одновременно с этим третий мужчина, который был наверху, побежал к ближайшему канализационному коллектору, куда с потоком воды мог попасть его коллега. Его предположения оказались верными. Вместе с жителем одного из соседних домов ему удалось вытащить пострадавшего. До прибытия скорой они оказали ему первую доврачебную помощь, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Затем работник водоканала вернулся обратно к первому колодцу, чтобы посмотреть, где другой напарник, но его не обнаружил.

На месте ЧП работали сотрудники ГУпЧС и все экстренные службы города Бендеры, была задействована специальная техника. Поисково-спасательные мероприятия продолжались пять с половиной часов. Тело погибшего было обнаружено в канализационной трубе, в 40 метрах от места проведения работ.

Пострадавший, которого удалось спасти, в настоящее время находится в тяжёлом состоянии в реанимационном отделении Бендерской городской больницы.
  • Вчера, 22:39
  • DTV
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