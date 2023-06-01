В офисе Миссии ОБСЕ в городе Бендеры в присутствии представителей посредников и наблюдателей состоялась встреча Виталия Игнатьева и Олега Серебряна.
Как сообщает пресс-служба МИД Приднестровья, в рамках заседания был обсужден ряд актуальных вопросов повестки переговорного процесса между Приднестровьем и Республикой Молдова. Особый акцент приднестровская сторона сделала на ситуации с блокированием ввоза в ПМР трубки для компьютерного томографа в Республиканском госпитале инвалидов Великой Отечественной войны. Было подчеркнуто, что объективных оснований для подобных ограничительных мер нет, поскольку ранее данное оборудование, имеющее все необходимые сертификаты производителя на территории ЕС, никогда не задерживалось. Виталий Игнатьев констатировал сугубо политизированный характер требований профильных органов РМ, предъявляемых к приднестровскому медицинскому учреждению, которые связаны исключительно с «попытками молдавской стороны экспансивно навязывать свое законодательство вне рамок договоренностей переговорного процесса».
Виталий Игнатьев назвал недопустимым дальнейшее оттягивание решения данной проблемы, когда здоровье людей и их доступ к медицинским услугам являются заложниками политизированных подходов. По его словам, из-за действий РМ уже более трехсот человек, относящихся к льготным категориям граждан, не смогло получить услуги компьютерной томографии. В этом контексте приднестровская сторона выступила с конкретным предложением по скорейшему урегулированию этого острого гуманитарного вопроса, а также активизации работы в рамках профильной экспертной (рабочей) группы по решению всего комплекса накопившихся проблемных аспектов в сфере здравоохранения, включая импорт лекарственных средств.
"Было консенсусное предложение от представителей Тирасполя, коллег из ОБСЕ. Надеемся, что до следующей встречи в Тирасполе, мы найдем решение. Я не могу сейчас сказать положительное или отрицательное, потому что это зависит не от меня, а от агентств, занимающихся радиологической аппаратурой", — цитирует Серебряна point.md ссылаясь на infotag.md.
Отдельно стороны остановились на проблематике свободы передвижения, в том числе в контексте принятых поправок в уголовный кодекс Молдовы (т.н. «закон о сепаратизме»). Глава МИД ПМР отметил, что молдавская сторона до сих пор не предоставила гарантий обеспечения безопасности представителей Приднестровья на территории РМ. Он предложил вернуться к механизму, функционировавшему в рамках «джентльменской договоренности» 2019 года под гарантии Миссии ОБСЕ.
Также был затронут вопрос участия приднестровского автотранспорта в международном дорожном движении. Приднестровская сторона обратилась с призывом к РМ подтвердить обязательства по Протокольному решению от 24 апреля 2018 года и снять ограничения по регистрации транспортных средств, импортированных до сентября 2018 года, с тем, чтобы восстановить полную функциональность Пунктов регистрации транспортных средств в г. Тирасполе и в г. Рыбница.
Состоялся обмен мнениями относительно перспектив дальнейшей работы в рамках переговорного процесса. Виталий Игнатьев выразил неизменную приверженность приднестровской стороны диалогу, подчеркнув при этом важность вовлеченного участия всех посредников и наблюдателей в формате «5+2» и непременного акцента на интересы людей. Он также указал на необходимость поиска возможностей для восстановления работы «Постоянного совещания…».
В завершение встречи стороны предварительно условились провести следующее заседание представителей по политическим вопросам в городе Тирасполе, передает пресс-служба МИД ПМР.
Вице-премьер по реинтеграции Молдовы Олег Серебрян надеется, что "следующая встреча в формате "1+1" состоится уже в июле".
Об этом он сказал журналистам по итогам состоявшихся во вторник переговоров с политическим представителем Тирасполя Виталием Игнатьевым в Бендерах, передает point.md ссылаясь на infotag.md
Он отметил, что с момента предыдущей встречи прошло четыре месяца, и это была "необычно большая пауза". Поэтому вице-премьер рассчитывает, что следующая встреча состоится в короткие сроки.