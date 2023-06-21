Детский оздоровительный лагерь «Виктория», расположенный в Меренештах, приостанавливает свою работу. Сейчас там находится 240 детей. Все они будут возвращены домой, сообщила главный санитарный врач республики Наталья Берил, передаёт novostipmr.com
«Это связано с тем, что заезд в загородный лагерь был осуществлён без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным нормам. Центр гигиены и эпидемиологии поднимал вопрос о том, что лагерь не готов к открытию. Согласно Распоряжению Правительства была создана межведомственная комиссия. 14 и 19 июня были выезды в лагерь с проверкой, был выявлен ряд нарушений, которые не были устранены», - подчеркнула Наталья Берил.
20 июня комиссия в очередной раз посетила с проверкой лагерь. И вновь выявлен ряд грубых нарушений санитарных норм. В частности, многие сотрудники лагеря работали без прохождения медосмотра, у некоторых не было даже медицинской книжки.
«Данный лагерь представлял угрозу для здоровья детей, это могло привести к групповому инфекционному заболеванию. Даже уборочный инвентарь и средства дезинфекции хранились в доступных для детей местах, прямо на умывальниках стояло средство для дезинфекции зубных щёток. При этом отсутствовало мыло для соблюдения личной гигиены. К пищеблоку есть много вопросов, которые необходимо будет устранять», - рассказала главный санитарный врач республики.
По словам Натальи Берил, сейчас готовится постановление о приостановлении деятельности лагеря до устранения всех недостатков и получения санитарно-эпидемиологического заключения на право деятельности.