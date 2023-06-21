Dnestr.TV

 
0

В детском лагере "Виктория" выявили грубые нарушения санитарных норм

В детском лагере "Виктория" выявили грубые нарушения санитарных норм

Детский оздоровительный лагерь «Виктория», расположенный в Меренештах, приостанавливает свою работу. Сейчас там находится 240 детей. Все они будут возвращены домой, сообщила главный санитарный врач республики Наталья Берил, передаёт novostipmr.com

«Это связано с тем, что заезд в загородный лагерь был осуществлён без санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным нормам. Центр гигиены и эпидемиологии поднимал вопрос о том, что лагерь не готов к открытию. Согласно Распоряжению Правительства была создана межведомственная комиссия. 14 и 19 июня были выезды в лагерь с проверкой, был выявлен ряд нарушений, которые не были устранены», - подчеркнула Наталья Берил.

20 июня комиссия в очередной раз посетила с проверкой лагерь. И вновь выявлен ряд грубых нарушений санитарных норм. В частности, многие сотрудники лагеря работали без прохождения медосмотра, у некоторых не было даже медицинской книжки.

«Данный лагерь представлял угрозу для здоровья детей, это могло привести к групповому инфекционному заболеванию. Даже уборочный инвентарь и средства дезинфекции хранились в доступных для детей местах, прямо на умывальниках стояло средство для дезинфекции зубных щёток. При этом отсутствовало мыло для соблюдения личной гигиены. К пищеблоку есть много вопросов, которые необходимо будет устранять», - рассказала главный санитарный врач республики.

По словам Натальи Берил, сейчас готовится постановление о приостановлении деятельности лагеря до устранения всех недостатков и получения санитарно-эпидемиологического заключения на право деятельности.
  • Сегодня, 08:50
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
  • Владимир Зеленский прибыл на саммит ЕПС в Молдове
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна