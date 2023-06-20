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«Liberty» завоевал Гран-при фестиваля духовой музыки в Сербии

«Liberty» завоевал Гран-при фестиваля духовой музыки в Сербии
фото: novostipmr.com

Государственный коллектив «Liberty» завоевал Гран-при XII Международного фестиваля духовой музыки «BEGEJ FEST 2023» в Сербии. Приднестровские музыканты были признаны самым ярким фестивальным коллективом.

Напомним, что масштабное музыкальное событие проходило с 16 по 18 июня в городе Зренянин. Приднестровцы покорили местную публику исполнением джазовых стандартов, блюза, диксилендов, обработок этнической музыки, а также своим сценическим шоу, сообщает novostipmr.com

Всего было заявлено 15 музыкальных коллективов из девяти стран Европы. На площадках фестиваля проходили творческие встречи, мастер-классы, научно-практическая конференция, концерты коллективов-участников, а также конкурсные выступления.

Как отметил руководитель Libert-менов Дмитрий Шеремет, участие в международном фестивале – это прекрасная возможность рассказать зарубежной публике о себе, приднестровской культуре, республике в целом. Это то, к чему в своём творчестве стремятся музыканты.

«На фестивале было много интересных артистов. Запомнились этно-фольклорные коллективы, которые играли переложения джазовых стандартов в своей уникальной манере. Высокий исполнительский уровень был у венгерского оркестра», - рассказал Дмитрий Шеремет.

«Liberty» завоевал Гран-при фестиваля духовой музыки в Сербии

Музыканты признались, что были приятно удивлены гостеприимностью, открытостью и общительностью местных жителей. От поездки у них остались только положительные впечатления.
  • Сегодня, 09:06
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