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Ограничение в родительских правах

Ограничение в родительских правах

Бендерский городской суд временно ограничил мать в родительских правах из-за того, что ребенок два года не посещал школу. Это решение стало итогом прокурорской проверки на основании информации, поступившей из Комиссии по защите прав несовершеннолетних, о ненадлежащем исполнении одинокой матерью родительских обязанностей по воспитанию и обучению 9-летнего сына, сообщает newspmr.com
В ходе прокурорской проверки установлено:

Весь первый и второй класс ребенок не посещал школу. В качестве причин отсутствия сына матерью высказывались самые разные версии – болезнь, нежелание рано вставать, боязнь большого скопления людей, а также опасение за безопасность и жизнь ребенка в период его нахождения в школе.

Представители образовательного учреждения, а также Бендерского отдела охраны прав семьи, опеки и попечительства, социальной помощи семьям в группе риска систематически проводили с матерью беседы о важности и необходимости получения несовершеннолетним образования.

Кроме того, семье было оказано содействие в сопровождении несовершеннолетнего в образовательное учреждение, а также предложены иные варианты помощи, которые она отвергала.

По причине ненадлежащего исполнения своих обязанностей по обеспечению получения образования несовершеннолетним, мать неоднократно привлекалась к административной ответственности.

В результате проверки прокурором г. Бендеры матери несовершеннолетнего было объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, в котором, в том числе, разъяснялись основания для ограничения в родительских правах. Однако она продолжила нарушать права и интересы своего ребенка.

Принимая во внимание и то обстоятельство, что ребенок вместо посещения школы оставался дома один без присмотра, Бендерским отделом охраны прав семьи, опеки и попечительства в городской суд было подано исковое заявление об ограничении матери в родительских правах сроком на 6 месяцев.

Прокурор поддержал обозначенные требования, поскольку иным способом защитить права несовершеннолетнего не представляется возможным. В ходе судебного заседания каких-либо препятствий для надлежащего исполнения родительских обязанностей по обучению сына установлено не было.

Решением Бендерского городского суда женщину ограничили в родительских правах сроком на шесть месяцев. Ребенка поместили в ГОУ «Парканская средняя общеобразовательная школа-интернат», где он сможет обучаться.
  • Сегодня, 09:14
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