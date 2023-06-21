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Роналду установил новый мировой рекорд

Роналду установил новый мировой рекорд
фото: Paul Childs/Reuters

Футболист саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду получил сертификат от Книги рекордов Гиннесса перед матчем с национальной командой Исландии в четвертом туре отборочного этапа чемпионата Европы — 2024.

38-летний нападающий получил сертификат за наибольшее участие в матчах за сборную среди всех игроков мира. Для Роналду игра против Исландии стала 200-й в составе национальной команды. Ранее никому не удавалось провести 200 игр, передаёт gazeta.ru
Ближе всего к результату португальца находится Бадер Аль-Мутава, который 196 раз играл за сборную Кувейта.

20 июня сборная Португалии одержала победу над Исландией со счетом 1:0. Роналду стал автором единственного мяча.

После четырех туров португальцы набрали 12 очков и занимают первое место в турнирной таблице группы J. На второй строчке расположилась Словакия (10 очков), на третьей — Люксембург (семь), на четвертой — Босния и Герцеговина (три), на пятой — Исландия (три), на шестой — Лихтенштейн (ноль).

Роналду установил новый мировой рекорд
фото: Brynjar Gunnarsson/AP

Португальский полузащитник Криштиану Роналду высказался о своем рекордном достижении в составе национальной команды. Его слова передает Record

«У этой победы особый привкус. Не только потому, что это юбилейный матч, 200-й. Завершить его победным голом – я не мог и просить о большем.

Это было великолепно и незабываемо, учитывая все, что происходило вокруг матча.

Мы выступили не очень хорошо, но нельзя всегда играть так, как хочешь.

Сегодня нам пришлось бороться, страдать. Я хочу подчеркнуть, что мы боролись до конца, каждый из нас», — сказал Роналду.

Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы, а через три года — Лигу наций.

  • Сегодня, 09:31
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