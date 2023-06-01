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Уровень жизни населения

Уровень жизни населения

Правительство Приднестровской Молдавской Республики представило данные уровня заработных плат за первый квартал текущего года, сообщает newspmr.com

Согласно представленной информации:

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по экономике с учетом субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций (без учета силовых структур и таможенных органов) по итогам первого квартала 2023 года оценена на уровне 5 774 рубля, что на 5,6% выше базисного показателя (-6,0% без учета влияния ценового фактора).

Умеренный номинальный рост уровня заработных плат на фоне значительного удорожания стоимости минимального набора товаров и услуг, необходимых для поддержания жизнедеятельности трудоспособного населения (+12,4 процента до 2 026,3 рублей), определил снижение покупательной способности усредненной заработной платы по экономике до 2,85 такого набора (против 3,03 в январе-марте 2022 года).

В отраслевом разрезе в январе-марте 2023 года темпы прироста заработной платы в номинальном выражении по республике варьировали от +3,6 процента – у работников промышленности до +42,2 процента – в сфере лесного хозяйства.

Во внебюджетном секторе начисленная среднемесячная заработная плата одного работника выросла по отношению к аналогичному показателю 2022 года на 5,4% до 7 250 рублей, при этом в реальном выражении ее величина сократилась на 6,2%. Наибольший рост заработной платы зафиксирован у сотрудников сферы строительства (+15,5%), страхования (+12,3%), связи (+11,3%), здравоохранения (+10,2%).

Средняя номинальная заработная плата занятых в бюджетном секторе сложилась на отметке 4 238 рублей (+4,8% к отметке 2022 года), но с учетом корректировки на индекс инфляции материальное обеспечение работников сократилось на 6,7%. В январе-марте наблюдался рост заработных плат в бюджетном секторе у работников сельского хозяйства (+28,4%), судебной власти (+19,5%), в сфере физкультуры, отдыха и туризма (+12,8%).

Средняя заработная плата в отрасли «образование» в рассматриваемом периоде выросла на 14,4% и составила 4 066 рублей.

В сфере здравоохранения на фоне сокращения объемов доплат за борьбу с коронавирусной инфекцией медицинским работникам отмечено уменьшение средней номинальной начисленной зарплаты на 17,5% до 4 186 рублей.
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