Тему свободы передвижения подняли на встрече политпредставителей в Бендерах, прошедшей накануне. Глава приднестровской делегации, министр иностранных дел Виталий Игнатьев напомнил о том, что у ряда приднестровских граждан возникают проблемы с выездом и въездом в Молдову при использовании воздушного сообщения. Речь о Кишинёвском аэропорте, где обладателей приднестровских паспортов порой подвергают усиленным и многочасовым досмотрам, сообщает novostipmr.com
«Есть ситуации, когда граждан Приднестровья с приднестровским паспортом не пропустили через аэропорт Кишинёва. К счастью, это единичные случаи, молдавская сторона ссылается на технические проблемы, но мы делаем всё, чтобы никаких проблем не было. Вопрос свободы передвижения носит более комплексный характер. Как мы видим, он пронизывает все сферы и просто жизнь человека, когда есть необходимость выезда за пределы Приднестровья через молдавскую территорию», – отметил Игнатьев.
Глава внешнеполитического ведомства призвал своих молдавских коллег вернуться к механизму, который действовал в этой сфере с сентября 2019 года. Тогда, напомним, была достигнута договорённость о том, что жители Приднестровья смогут свободно передвигаться через молдавскую границу, в том числе и воздушную. «Есть чёткие формулировки, которые говорят, что никаких обысков, досмотров и т. д. в отношении представителей Приднестровья предприниматься не будет. Я готов вернуться к этому механизму прямо сейчас, предложил это сделать в ходе встречи – сделать совместное заявление, потом обменяться письмами, и процесс пойдёт. И тогда у нас будет дополнительная гарантия того, что на территории Молдовы каких-то проблем для наших граждан не будет. Но молдавская сторона взяла время на размышление», – прокомментировал по итогам встречи глава МИД ПМР.
У делегации из Молдовы свое отношение к теме свободы передвижения. Кишинёв не упускает возможности поднять вопрос приднестровских блокпостов - дескать, это мешает передвижению. Тирасполь неоднократно разъяснял, что блокпосты установлены в качестве антитеррористических мер после прошлогодних терактов. Эти меры дали результат - в феврале приднестровские правоохранители предотвратили покушение на должностных лиц Приднестровья и дипломатов ОБСЕ.
Ещё один вопрос, касающийся свободы передвижения в интерпретации Кишинёва, связан с организациями, которые целенаправленно ведут антиприднестровскую деятельность, - «Promo-LEX» и «Zona de Securitate». Политпредставитель Молдовы сетует, что представителей этих организаций, называющих себя «правозащитными», не пускают в Приднестровье.