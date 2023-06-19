Дипломы, выданные университетами Республики Молдова, также будут доступны в цифровом формате. Скачать его можно на сайте mcabinet.gov.md (раздел «Образование»). Правда воспользоваться этой функцией смогут только обладатели электронной подписи и лица, которые окончили вуз после 2009 года, пишет diez.md
Это стало возможным благодаря сотрудничеству между Министерством образования и Агентством электронного правительства (AGE). «Документы об образовании доступны для тех, кто имеет электронную подпись и закончил высшее образование после 2009 года. Диплом об образовании находится всего в одном клике от вас, и вы всегда можете получить к нему доступ и предъявить его там, где он запрашивается», — говорит Ольга Тумурук, директор AGE.
Оцифровка дипломов позволяет выпускникам иметь быстрый доступ и контроль над своими документами, обеспечивает безопасность. Это также дает учреждениям и работодателям возможность быстро и безопасно проверить их, не дожидаясь выдачи бумажных дипломов.