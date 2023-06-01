С началом следующего года будут в Приднестровье будут расширены категории молодых семей – получателей государственной субсидии на приобретение жилья, сообщает NewsPMR.Com
С этой целью внесены соответствующие изменения и дополнения в закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья», вступающим в силу с 1 января 2024 года, согласно которых категории получателей государственной субсидии на приобретение жилья добавлены:
- военнослужащие Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Государственной службы охраны Приднестровской Молдавской Республики;
- аттестованные сотрудники налоговых органов Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики.
Согласно закону в текущей редакции по состоянию на 1 января 2024 года, получателем государственной субсидии может быть гражданин ПМР, соответствующий следующим требованиям:
- постоянно проживающий на территории ПМР на основании регистрации по месту жительства или временно проживающий на территории ПМР на основании регистрации по месту пребывания сроком 1 год и более;
- работающий по трудовому договору в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней, на территории ПМР или проходящий государственную службу в ПМР;
- не достигший 36-летнего возраста в день обращения за получением государственной субсидии;
- имеющий обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена молодой семьи менее 12 кв.м. в общей с иными лицами собственности жилья либо отсутствие у него (получателя) и у супруга (супруги) получателя в частной или в общей с иными лицами собственности жилья на протяжении 3 лет, предшествующих дню обращения за государственной субсидией, а также невыплаченных кредитов на покупку жилья;
- являющийся членом молодой семьи в соответствии с настоящим законом.
Право на получение государственной субсидии может быть реализовано получателем государственной субсидии единоразово. Текущий перечень получателей субсидии на приобретение жилья:
- медицинские работники с высшим медицинским образованием (врачи) и со средним медицинским образованием, работающие в организациях здравоохранения государственной и местной системы здравоохранения; - медицинские сестры, работающие в государственных (муниципальных) специальных (коррекционных) организациях образования; - педагоги, работающие в государственных (муниципальных) дошкольных и общеобразовательных организациях образования, организациях среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования, в центрах реабилитации; - офицерский состав ВС ПМР; - военнослужащие МГБ ПМР и ГСО ПМР; - аттестованные сотрудники налоговых органов МФ ПМР; - участковые инспекторы милиции, сотрудники подразделений патрульно-постовой службы милиции, сотрудники изоляторов временного содержания и конвойных подразделений административных служб милиции, сотрудники дежурных караулов и отдельных (военизированных) пожарных постов подразделения, ведающего вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий; - аттестованные сотрудники уголовно-исполнительной системы МЮ ПМР, военнослужащие внутренних войск МЮ ПМР и судебные исполнители; - руководители и специалисты, работающие в государственных (муниципальных) библиотеках; - руководители и специалисты, работающие в государственных (муниципальных) дворцах и домах культуры; - работники муниципальных учреждений социальной службы.