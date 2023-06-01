Dnestr.TV

 
0

Госсубсидии на приобретение жилья

Госсубсидии на приобретение жилья

С началом следующего года будут в Приднестровье будут расширены категории молодых семей – получателей государственной субсидии на приобретение жилья, сообщает NewsPMR.Com

С этой целью внесены соответствующие изменения и дополнения в закон «О государственной поддержке молодых семей по приобретению жилья», вступающим в силу с 1 января 2024 года, согласно которых категории получателей государственной субсидии на приобретение жилья добавлены:

- военнослужащие Министерства государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики и Государственной службы охраны Приднестровской Молдавской Республики;

- аттестованные сотрудники налоговых органов Министерства финансов Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно закону в текущей редакции по состоянию на 1 января 2024 года, получателем государственной субсидии может быть гражданин ПМР, соответствующий следующим требованиям:

- постоянно проживающий на территории ПМР на основании регистрации по месту жительства или временно проживающий на территории ПМР на основании регистрации по месту пребывания сроком 1 год и более;

- работающий по трудовому договору в организациях, финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней, на территории ПМР или проходящий государственную службу в ПМР;

- не достигший 36-летнего возраста в день обращения за получением государственной субсидии;

- имеющий обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена молодой семьи менее 12 кв.м. в общей с иными лицами собственности жилья либо отсутствие у него (получателя) и у супруга (супруги) получателя в частной или в общей с иными лицами собственности жилья на протяжении 3 лет, предшествующих дню обращения за государственной субсидией, а также невыплаченных кредитов на покупку жилья;

- являющийся членом молодой семьи в соответствии с настоящим законом.

Право на получение государственной субсидии может быть реализовано получателем государственной субсидии единоразово.

Текущий перечень получателей субсидии на приобретение жилья:

- медицинские работники с высшим медицинским образованием (врачи) и со средним медицинским образованием, работающие в организациях здравоохранения государственной и местной системы здравоохранения;
- медицинские сестры, работающие в государственных (муниципальных) специальных (коррекционных) организациях образования;
- педагоги, работающие в государственных (муниципальных) дошкольных и общеобразовательных организациях образования, организациях среднего профессионального образования, организациях дополнительного образования, в центрах реабилитации;
- офицерский состав ВС ПМР;
- военнослужащие МГБ ПМР и ГСО ПМР;
- аттестованные сотрудники налоговых органов МФ ПМР;
- участковые инспекторы милиции, сотрудники подразделений патрульно-постовой службы милиции, сотрудники изоляторов временного содержания и конвойных подразделений административных служб милиции, сотрудники дежурных караулов и отдельных (военизированных) пожарных постов подразделения, ведающего вопросами предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- аттестованные сотрудники уголовно-исполнительной системы МЮ ПМР, военнослужащие внутренних войск МЮ ПМР и судебные исполнители;
- руководители и специалисты, работающие в государственных (муниципальных) библиотеках;
- руководители и специалисты, работающие в государственных (муниципальных) дворцах и домах культуры;
- работники муниципальных учреждений социальной службы.
  • Вчера, 18:53
  • DTV
  • Просмотров: 51
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна