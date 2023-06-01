Упаковку с 15 ягодами черешни элитного сорта продали на аукционе в японском городе Хатинохэ, расположенного на севере острова Хонсю, за 500 тыс. иен (свыше 3,5 тысячи долларов). Это рекордная сумма за всю историю подобных торгов, сообщает mir24
Сорт ягоды носит название «аомори хартбит». Такая черешня имеет характерную форму сердца и отличаются большим размером. Плоды пользуется особым спросом у любителей.
В минувшем году 15 черешен сорта Juno Heart ушли с молотка за 4,4 тысячи долларов. Сорт черешни разработали специалисты Исследовательского центра префектуры Аомори, ягоды используются в качестве элитного подарка. Такая черешня должна быть не менее 2,8 сантиметра в диаметре, иметь идеальную форму и цвет.
Ранее в январе на торгах в Японии продали огромного голубого тунца за 271 тысяч долларов.