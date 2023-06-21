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Правительство Молдовы одобрило отмену Дня победы

Правительство Молдовы одобрило отмену Дня победы

21 июня Правительство Республики Молдова дало положительную оценку законопроекту, согласно которому Молдова откажется от праздника 9 Мая. При этом, 8 мая будет отмечаться окончание Второй мировой войны.

Мэр Гагаузии Ирина Влах предложила правительству дать отрицательную оценку этому проекту и обвинила депутатов ПДС в незнании истории, пишет diez.md

«78 лет назад мы праздновали День Победы. Я не понимаю, почему PAS решила изменить историю. У нас много проблем в социальной, экономической и энергетической сферах. Вы должны решить эти проблемы, но не изменить историю. У нас есть много специалистов в Министерстве образования, Академии, которые могут предоставить информацию для депутатов PAS, которые имели плохие оценки в школе и не учили нашу историю. Предлагаю дать отрицательное заключение на эту инициативу», — заявила глава Гагаузии.

В свою очередь, премьер-министр Молдовы ответил на возражения Башкана: «Я понимаю ваше мнение. Хорошая поездка в Санкт-Петербург и Тель-Авив», — ответил Дорин Речан.

Как уточняется в заявлении, депутаты PAS Евгений Синкевич и Наталья Давидович зарегистрировали поправку к законопроекту, согласно которой 8 мая будет объявлено Днем Победы над нацизмом и Днем памяти павших во Второй мировой войне.

При этом, заранее говорилось о том, что название дня будет «День памяти и примирения в память о павших во Второй мировой войне».
  • Вчера, 19:31
  • DTV
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