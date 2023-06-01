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В Приднестровье существенно сократят сроки признания предприятия банкротом

В Приднестровье существенно сократят сроки признания предприятия банкротом

К концу подошла двухгодичная работа по принятию пакета законопроектов, касающихся процедуры банкротства предприятий. На сегодняшнем заседании Верховного Совета ПМР они были утверждены во втором окончательном чтении.

Парламентарии уменьшили срок расчётов с кредиторами. Теперь процесс банкротства может длиться не более года, и еще максимум на год его может продлить Арбитражный суд, сообщает пресс-служба ВС ПМР

Принятию законопроекта предшествовали аналитические выкладки, родившиеся в результате совместных усилий Верховного Совета, Счётной палаты, Прокуратуры, Министерства экономического развития.

«Была создана рабочая группа, которая работала над оптимизацией процедуры банкротства. Цель заключалась в том, чтобы первая и вторая очереди кредиторов могли получить причитающиеся им по закону средства», - заметил председатель Верховного Совета Александр Коршунов.

По его словам, практика банкротства предприятий показывает, что существовавшие до этого времени механизмы были неэффективными.

«Ранее закон позволял продлевать процесс банкротства до бесконечности. Предприятия находились в стадии банкротства по 15-20 лет. На практике получалось, что арбитражный управляющий оперировал активами предприятия (оборудование, хранящиеся готовая продукция и сырьё на складах, корпуса цехов и вспомогательных помещений), растягивая процесс настолько, насколько хватало средств от продажи этого имущества. Когда заканчивались активы, этот объект управляющему становился неинтересен и он прекращал процедуру банкротства. Я не говорю о четвёртой очереди - первая и вторая не получали ни копейки. Поэтому, сокращая сроки, мы позволим людям получить деньги», - объяснил спикер парламента.

Напомним, что первая очередь кредиторов – это люди, получившие травмы на производстве. Вторая – трудовой коллектив, третья – контрагенты проходящего процедуру ликвидации предприятия, четвёртая – фискальные органы.
  • Сегодня, 09:26
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