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Одесские аграрии будут получать бронь от мобилизации

Одесские аграрии будут получать бронь от мобилизации
фото: edinaya-odessa

Более 90 агропредпринимателей со всей области собрались на встрече с главой Одесской областной администрации Олегом Кипером. В ходе встречи стороны обсудили насущные вопросы, связанные с началом сбора урожая 2023 года. Об этом сообщает Одесская ОВА.

Один из главных проблемных аспектов, который был поднят, — нехватка рабочей силы. Аграрии сталкиваются с острым дефицитом сезонных работников, включая трактористов и комбайнеров. Глава ОВА отметил важность этой проблемы и призвал Центры занятости обратить особое внимание на переподготовку и подготовку новых кадров, поскольку никогда не поздно изучать новые навыки, сообщает edinaya-odessa

"Лично займусь вопросом бронирования аграриев от мобилизации на период сбора урожая, чтобы не было формальных отказов. Также должны урегулировать и систематизировать передвижение грузового транспорта, чтобы облегчить трафик", — отметил Олег Кипер.

Наряду с этим, существует ряд других актуальных вопросов, включая оросительные системы. Глава ОВА Олег Кипер подчеркнул, что это лишь часть проблем, над которыми они работают, и решение этих вопросов является приоритетной задачей.
  • Сегодня, 09:44
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