Dnestr.TV

 
0

В Молдове вновь ввели акциз на икру и духи: утверждена налоговая политика

В Молдове вновь ввели акциз на икру и духи: утверждена налоговая политика

Правительство Республики Молдова утвердило налоговую и таможенную политики на 2024 год.

По словам премьер-министра Дорина Речана, ее главное отличие в том, что она ориентирована на людей, чтобы сохранить сотрудников и восполнить дефицит кадров стимулирующими мерами, передает yellowpages.md

Он добавил, что минфин постарался подготовить законопроект вовремя, чтобы у предпринимателей была предсказуемость.

Основные меры налоговой и таможенной политик сохранены — много личных освобождений, вычитаемых расходов в пользу работников, в том числе проценты по ипотеке.

В 104 статью Налогового кодекса, которая касается поставок, освобожденных от уплаты НДС, добавили плату за балансировку электроэнергии, о чем особенно просили те, кто производит или получает электроэнергию из возобновляемых источников.

Также минфин вернул акциз на икру и ее имитаторы — 25%, а также на духи и парфюмерную воду — 10%. От первоначальной идеи неподакцизными товарами остались только шубы и меха. Кроме того, теперь местный сбор на благоустройство территории будут платить и те, кто осуществляет независимую деятельность, в том числе бывшие патентообладатели.

Разрешили вычитать расходы на студентов-стажеров, ввели уточнения о максимальной продолжительности рабочего дня для силовых структур, увеличили на полгода — до 30 месяцев — максимальный срок (от даты производства) размещения табачной продукции.

Из документа исключили предложение властей больше не считать гонорар, который выплачивается по авторскому договору авторам аудиовизуальных произведений, роялти, который облагается 12%, а облагать эти выплаты как обычную зарплату — то есть и соцвзносами, и медстраховкой.

Из документа исключили пункт, касающийся обмена информацией между Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Налоговой о наличных операциях с суммой более 200 тыс. леев. Кроме того, убрали пункт, сокращающий время отчетности, некоторые детали, касающиеся налоговых проверок и связанных с ними процедур, процедурные моменты, связанные с уплатой дорожного сбора.

Минфин более детально описал, кто освобождается от местных сборов, уточнив, к примеру, что его не будут платить владельцы рекламных вывесок и щитов, которые размещают социальную рекламу. Кстати, поправки, касающиеся размещения рекламы и налогов на нее, вступят в силу с 1 июля 2023 года.

Из документа исчез и пункт, обязывающий Нацбюро статистики делиться информацией, которую они собирают в статистических целях, с Налоговой службой о физических лицах, осуществляющих независимую деятельность, которую ранее раскритиковали эксперты. Кроме того, из него исключили поправки в Таможенный кодекс, касающийся таможенных брокеров и некоторых таможенных процедур.

Как сообщалось ранее, минфин, вероятно, пошел на уступки местным органам власти и оставил предельную сумму в 360 тыс. леев, свыше которой доход облагается ставкой 18%. В изначальном варианте ее увеличили до 720 тыс. леев — на этом настаивал бизнес. Однако местные власти заявили, что это сильно уменьшит поступления в их бюджеты.
  • Сегодня, 09:58
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Студент упал с 4 этажа
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна