Правительство Республики Молдова утвердило налоговую и таможенную политики на 2024 год.
По словам премьер-министра Дорина Речана, ее главное отличие в том, что она ориентирована на людей, чтобы сохранить сотрудников и восполнить дефицит кадров стимулирующими мерами, передает yellowpages.md
Он добавил, что минфин постарался подготовить законопроект вовремя, чтобы у предпринимателей была предсказуемость.
Основные меры налоговой и таможенной политик сохранены — много личных освобождений, вычитаемых расходов в пользу работников, в том числе проценты по ипотеке.
В 104 статью Налогового кодекса, которая касается поставок, освобожденных от уплаты НДС, добавили плату за балансировку электроэнергии, о чем особенно просили те, кто производит или получает электроэнергию из возобновляемых источников.
Также минфин вернул акциз на икру и ее имитаторы — 25%, а также на духи и парфюмерную воду — 10%. От первоначальной идеи неподакцизными товарами остались только шубы и меха. Кроме того, теперь местный сбор на благоустройство территории будут платить и те, кто осуществляет независимую деятельность, в том числе бывшие патентообладатели.
Разрешили вычитать расходы на студентов-стажеров, ввели уточнения о максимальной продолжительности рабочего дня для силовых структур, увеличили на полгода — до 30 месяцев — максимальный срок (от даты производства) размещения табачной продукции.
Из документа исключили предложение властей больше не считать гонорар, который выплачивается по авторскому договору авторам аудиовизуальных произведений, роялти, который облагается 12%, а облагать эти выплаты как обычную зарплату — то есть и соцвзносами, и медстраховкой.
Из документа исключили пункт, касающийся обмена информацией между Службой по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Налоговой о наличных операциях с суммой более 200 тыс. леев. Кроме того, убрали пункт, сокращающий время отчетности, некоторые детали, касающиеся налоговых проверок и связанных с ними процедур, процедурные моменты, связанные с уплатой дорожного сбора.
Минфин более детально описал, кто освобождается от местных сборов, уточнив, к примеру, что его не будут платить владельцы рекламных вывесок и щитов, которые размещают социальную рекламу. Кстати, поправки, касающиеся размещения рекламы и налогов на нее, вступят в силу с 1 июля 2023 года.
Из документа исчез и пункт, обязывающий Нацбюро статистики делиться информацией, которую они собирают в статистических целях, с Налоговой службой о физических лицах, осуществляющих независимую деятельность, которую ранее раскритиковали эксперты. Кроме того, из него исключили поправки в Таможенный кодекс, касающийся таможенных брокеров и некоторых таможенных процедур.
Как сообщалось ранее, минфин, вероятно, пошел на уступки местным органам власти и оставил предельную сумму в 360 тыс. леев, свыше которой доход облагается ставкой 18%. В изначальном варианте ее увеличили до 720 тыс. леев — на этом настаивал бизнес. Однако местные власти заявили, что это сильно уменьшит поступления в их бюджеты.