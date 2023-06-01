Европейские производители макаронных изделий сталкиваются с растущим давлением, направленным на снижение цен их продукции, пишет Financial Times (FT).
Итальянские ассоциации потребителей обратились в антимонопольные органы с просьбой проверить действия производителей макаронных изделий, которые повышают цены на свою продукцию, передает rtvi.com
Активисты, которые усматривают в подорожании макарон ценовой сговор производителей, призывают всех остальных жителей Италии объявить «забастовку макаронным изделиям». В то же время правительство Франции пригрозило своим производителям продуктов питания финансовыми санкциями, если те не снизят цены.
Компании De Cecco, Barilla и Panzani, которые производят макаронные изделия из выращенной во Франции пшеницы, ранее обязались снизить цены с 1 июля, но теперь отказываются от комментариев.
Рост цен на макаронные изделия намного опережает общую инфляцию в некоторых странах ЕС и продолжается вопреки резкому падению стоимости пшеницы. Производители, среди которых Barilla, De Cecco и La Molisana в Италии и Panzani во Франции, настаивают, что цены на их продукцию справедливы, а недавнее повышение цен отражает влияние более высоких производственных и других затрат после начала российской военной операции в Украине. Тем не менее потребительские ассоциации уверены, что производители спекулируют на ситуации и проявляют жадность.
«Реальность сильно отличается от их сообщений. Ежемесячное повышение цен в годовом исчислении вдвое превышает текущий уровень инфляции», — заявила итальянская потребительская группа Codacons.
Во Франции в некоторых сегментах, например среди дешевых линеек пасты, выпускаемых под собственными торговыми марками крупных супермаркетов, «есть ранние признаки умеренности» в плане цен, утверждает FT. Однако, по оценке издания, в целом производители не подают никаких сигналов о скором снижении цен.
По официальным данным, за последние несколько месяцев инфляция снизилась, но цена 1 кг макарон в Италии за май выросла на 14% в годовом исчислении (по сравнению с 15,7% в апреле и 17,5% в марте).
Для итальянцев, которые, как отмечает Международная ассоциация производителей макаронных изделий, являются крупнейшими потребителями пасты в мире и потребляют около 23 кг макарон на человека в год, рост цен создает «экзистенциальный кризис», комментирует ситуацию аналитик Shore Capital Клайв Блэк. Аналогичная картина складывается и в других странах Европы: рост цен на макаронные изделия в апреле составил 27,6% в Великобритании, 21,8% в Германии и 21,4% во Франции.
Потребляемые в Европе макароны производятся преимущественно из муки твердых сортов пшеницы, выращиваемой в Канаде. Крупнейшим производителем макаронных изделий в мире продолжает оставаться Италия.
В 2021 году Канада столкнулась с экстремальной жарой и засухой, которые привели к резкому падению объемов производства и росту цен. По данным исследовательской группы Mintec, стоимость канадской пшеницы неуклонно снижалась с декабря 2021 года, но немного выросла в июне 2023 года, после того как разрушение плотины Каховской ГЭС ударило по мировым рынкам зерновых.
FT указывает на то, что при общем падении цен на пшеницу более чем на 40% по сравнению с пиковыми значениями цена канадской пшеницы остается на 18,8% выше, чем была в июне 2021 года — до ценового скачка.
Столкнувшись с обвинениями в использовании инфляции как прикрытия для повышения цен, производители макаронных изделий отмечают, что пшеница — лишь одна статья расходов на пути их продукции «от поля к тарелке», и даже она «финансово неустойчива».
Генеральный секретарь профсоюза Unione Italian Food Pasta Луиджи Кристиано Лауренса пояснил, что отрасль также борется с растущими затратами на энергию, логистику и упаковку после начала боевых действий в Украине, поэтому должно пройти некоторое время, прежде чем снижение цен на пшеницу на мировых рынках сможет отразиться непосредственно на потребителях. «Влияние производственных затрат на продукты никогда не бывает немедленным», — пояснил эксперт.
Джузеппе Ферро — исполнительный директор La Molisana, четвертого по величине производителя макаронных изделий в Италии, пояснил, что производители до сих пор используют запасы пшеницы, закупленные по пиковым ценам, и пока они не будут израсходованы, изменений ждать не стоит. Как только дорогостоящие резервы иссякнут, через считаные месяцы потребители увидят изменение цен в сторону снижения, добавил эксперт.
В мае 2023 года, когда неожиданный скачок цен на макаронные изделия заставил итальянских потребителей требовать установления предела стоимости этой продукции, министр промышленности Италии Адольфо Урсо созвал кризисное совещание производителей, дистрибьюторов и ассоциаций макаронных изделий. Предполагалось, что в ходе беседы будет принято решение, позволяющее успокоить покупателей. Но чиновники лишь дали понять, что не намерены вмешиваться в ситуацию, и выразили надежду на скорые изменения в рыночной конъюнктуре, якобы неизбежные с учетом продолжающегося снижения стоимости энергии и сырья.
С тех пор итальянская потребительская группа Codacons успела подать в антимонопольный орган заявление с просьбой провести расследование на предмет сговора между производителями макарон с целью манипулирования ценами.
Еще одна группа активистов-потребителей, Assoutenti, призвала к недельной «забастовке макарон», которая начнется на следующей неделе, призывая покупателей не покупать макаронную продукцию. Представители группы убеждают итальянцев, что приготовленная дома вручную паста намного вкуснее магазинной.
Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр в мае пригрозил применить налоговые меры, если сектор откажется вести переговоры о ценах с ритейлерами. При этом президент французского оператора супермаркетов Leclerc Мишель-Эдуар Леклерк, выступая на телевидении, утверждал, что рост цен на макаронные изделия «необъясним». По его словам, проблема вызвана действиями производителей пасты с «отсутствием их прозрачности» и «прикрытии войной в Украине». Так или иначе, по словам Леклерка, 75 производителей продуктов питания обязались снизить цены на макароны к июлю, признав факт падения оптовых цен на сырье.
В Великобритании планы правительства поощрять супермаркеты к добровольному ограничению цен на основные продукты питания вызвали негативную реакцию со стороны розничных продавцов и депутатов-консерваторов. В результате правительство отклонило даже призывы расследовать ценовые спекуляции со стороны супермаркетов. Однако национальный орган по надзору над конкуренцией заверил, что изучит рынок продуктов питания и цены на топливо в супермаркетах.