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Украину обязали включить иностранных представителей в КС для вступления в ЕС

Украину обязали включить иностранных представителей в КС для вступления в ЕС

Украине требуется включить в состав Конституционного суда (КС) представителей международного сообщества, чтобы начать переговоры о вступлении в Евросоюз. Об этом 22 июня заявил еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий, передаёт iz.ru

«Украина достигла хорошего прогресса по реформе Конституционного суда. Однако парламент еще должен утвердить положение о назначаемых по решению международного сообщества членах Конституционного суда, чтобы это условие было выполнено», — сказал он по итогам неформального заседания Совета ЕС по общим вопросам.

Варгелий указал, что главным препятствием для вступления Украины в Евросоюз остается военный конфликт на ее территории. Он указал, что с его завершением возникнет «совершенно другая ситуация».

Ранее в этот день Варгелий сообщил, что для начала переговоров о вступлении в ЕС Украина выполнила два условия по реформе судебной системы и законодательству о свободе СМИ. По остальным пяти пунктам «есть определенный прогресс», отметил еврокомиссар.

Ранее, 21 июня, испанская газета El Pais со ссылкой на источники в ЕС сообщила, что Украина достигла некоторого прогресса в проведении реформ, необходимых для начала формальных переговоров о вступлении в Евросоюз, но ей нужно принять более системные меры и обеспечить их реальную работу.

8 июня канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украина сможет стать членом Европейского союза только после того, как будет соответствовать критериям приема в блок. Он добавил, что ЕС также должен выполнить ряд задач, которые бы позволили принять в объединение новых членов.

В тот же день политолог, доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви заявил, что ЕС может принять политическое решение о вступлении Украины, но это будет принятие с рядом исключений, которое никому не принесет реальной пользы. При этом, предположил он, реальное вступление произойдет не ранее чем через 15 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года Киев передал в Евросоюз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, а в июне Европейский совет согласовал Украине и Молдавии статус кандидатов.

  • Вчера, 21:25
  • DTV
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