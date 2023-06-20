В фискальный период 2022 года 4810 человек получили доход свыше 1 миллиона леев. Общий доход, полученный этими лицами, составляет 17,69 миллиарда леев, удержан налог в размере 1,45 миллиарда леев по сравнению с 12,82 миллиарда леев, удержан налог в размере 837,9 миллиона леев за период 2021 года. Самая большая сумма дохода, заявленная физическим лицом в 2022 году, составила 43,8 млн леев. Самый молодой человек в этой категории - 19 лет, самый старший - 82 года.
Сумма выплаченных налогов, согласно представленной плательщиками информации, за 2022 год составила 98,2 млрд леев, доход, полученный 1,53 млн человек, передаёт diez.md
Во всех доходах, получаемых гражданами, преобладает доход в виде выплаты заработной платы (74,13%), за которым следуют дивидендный доход (12,92%) и доход от передачи собственности и/или использования недвижимого и движимого имущества, за исключением сельскохозяйственных земель (3,1%).
В фискальный период 2022 года 4 810 человек получили доход свыше 1 миллиона леев, в соответствии с представленными декларациями. Общий доход, полученный этими лицами, составляет 17,69 миллиардов леев, удержан налог в размере 1,45 миллиарда леев по сравнению с 12,82 миллиарда леев и удеражанным налогом в размере 837,9 миллиона леев за тот же период 2021 года.
Самая большая сумма дохода, заявленная физическим лицом в 2022 году, составила 43,8 млн леев. Самому молодому человеку в этой категории — 19 лет, самому старшему — 82 года.