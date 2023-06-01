Dnestr.TV

 
0

Кишиневский международный аэропорт может быть сдан в концессию

Кишиневский международный аэропорт может быть сдан в концессию

Правительство РМ намерено сдать Кишиневский международный аэропорт в концессию. Об этом заявила министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа в эфире передачи Георгия Гонцы на N4, сообщает Noi.md со ссылкой на rupor.md

"Мы анализируем в правительстве разные варианты, ведем обсуждения, сообщим, когда будет решение. Но сейчас мы занимаемся тем, чтобы убедить как можно больше операторов работать на нашем рынке", - отметила Дабижа.

"Обсуждения проводятся с крупными партнерами, которые веду и я, и премьер-министр, и директор ведомства, и мои коллеги из Минэкономразвития и цифровизации, по инвестиционной части. Мы большая команда", - заключила она.

Кишиневский международный аэропорт, взятый в концессию в 2013 году компанией AviaInvest, вернулся в госуправление 23 ноября 2022 года по решению Апелляционной палаты Кишинева.

Avia Invest, подконтрольная Илану Шору, взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева сроком на 49 лет, а государство предъявило иск компании и потребовало расторжения контракта.

В ответ Avia Invest подала на Молдову в арбитражный суд в Стокгольме.

Компания обвинила столичные власти в оказании на нее давления и требует компенсации в размере 855 млн евро.

Окончательного решения пока нет.
  • Сегодня, 10:07
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Линксервис : борьба продолжается
  • В Тирасполе провели фестиваль "Я - предприниматель"
  • Международный день борьбы с языком ненависти
  • Эрдоган отказался от участия в саммите ЕПС в Кишиневе
  • Общественники провели субботник на квартале захоронения ...
  • В Бендерах женщина уснула за рулём
  • Студент упал с 4 этажа
  • Зеленский: Кишинев не просил Украину вводить войска в П ...
  • Кто в Молдове зарабатывает больше всего
  • Цены на продукты питания на Зелёном рынке Тирасполя
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна