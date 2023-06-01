Правительство РМ намерено сдать Кишиневский международный аэропорт в концессию. Об этом заявила министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа в эфире передачи Георгия Гонцы на N4, сообщает Noi.md со ссылкой на rupor.md
"Мы анализируем в правительстве разные варианты, ведем обсуждения, сообщим, когда будет решение. Но сейчас мы занимаемся тем, чтобы убедить как можно больше операторов работать на нашем рынке", - отметила Дабижа.
"Обсуждения проводятся с крупными партнерами, которые веду и я, и премьер-министр, и директор ведомства, и мои коллеги из Минэкономразвития и цифровизации, по инвестиционной части. Мы большая команда", - заключила она.
Кишиневский международный аэропорт, взятый в концессию в 2013 году компанией AviaInvest, вернулся в госуправление 23 ноября 2022 года по решению Апелляционной палаты Кишинева.
Avia Invest, подконтрольная Илану Шору, взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева сроком на 49 лет, а государство предъявило иск компании и потребовало расторжения контракта.
В ответ Avia Invest подала на Молдову в арбитражный суд в Стокгольме.
Компания обвинила столичные власти в оказании на нее давления и требует компенсации в размере 855 млн евро.