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Происшествие с трагическим финалом

Происшествие с трагическим финалом

Это случилось 21 июня на территории складов одной из фирм в Григориопольском районе. Тракторист 49 лет с утра опрыскивал и обрабатывал складские помещения инсектицидным средством «Нокаут Экстра». К обеду почувствовал себя плохо, на глазах других работников потерял сознание.

Директор фирмы доставил его на собственном транспорте в Григориопольскую центральную районную больницу. Спустя полчаса мужчина скончался в реанимационном отделении, сообщает пресс-служба МВД ПМР

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.
  • Сегодня, 11:04
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