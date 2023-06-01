Это случилось 21 июня на территории складов одной из фирм в Григориопольском районе. Тракторист 49 лет с утра опрыскивал и обрабатывал складские помещения инсектицидным средством «Нокаут Экстра». К обеду почувствовал себя плохо, на глазах других работников потерял сознание.
Директор фирмы доставил его на собственном транспорте в Григориопольскую центральную районную больницу. Спустя полчаса мужчина скончался в реанимационном отделении, сообщает пресс-служба МВД ПМР
По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства и причины случившегося.