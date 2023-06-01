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Чтобы вернуть пенсионные взносы нужно жить 80 лет

Чтобы вернуть пенсионные взносы нужно жить 80 лет

В Республике Молдова пенсионный возраст для мужчин составляет 63 года, а для женщин – 60 лет и шесть месяцев

Статистика показывает, что молдаване в среднем уже не живут достаточно долго, чтобы получить обратно деньги, удерживаемые государством на пенсию. Таким образом, они получают пенсию примерно 10 лет после прекращения деятельности, сообщает bani.md

Согласно статистическим данным, предоставленным НБС, на 2021 год средняя продолжительность жизни составила 69,1 года, сократившись на 0,7 года по сравнению с предыдущим годом. По сравнению со средним уровнем продолжительности жизни в 27 странах Европейского союза в Молдове этот показатель на 11,3 года меньше.

Взнос в бюджет социального страхования производится в соответствии с доходом, полученным каждым лицом, и составляет 24%.

Таким образом, работник со средней зарплатой в экономике, получающий 11 486 леев брутто, приносит в государственную пенсионную систему около 2 756 леев в месяц.

Через 34 года полного трудового стажа, если бы зарплата осталась прежней, молдаванин, имеющий среднюю зарплату по экономике, при выходе на пенсию получал бы пенсию в размере 4 824 лея.

Простой математический расчет показывает, что при 34-летнем периоде взноса молдаванин перечисляет в госбюджет в среднем около 1,124 млн леев.

Однако после ухода из деятельности гражданину удается получить в виде государственной пенсии всего около 578,8 тыс. леев при средней продолжительности жизни. Это означает, что 576,8 тыс. леев – это деньги, которые остаются у государства.

Чтобы вернуть свои деньги из пенсионного взноса, молдаване должны прожить еще около 20 лет с момента выхода на пенсию, то есть достичь 80-летнего возраста.
  • Вчера, 20:06
  • DTV
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