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«Чистые игры» провели в Днестровске

«Чистые игры» провели в Днестровске
фото: t.me/volonterPMR

«Волонтёры Приднестровья» и волонтёрское движение Greenhouse сегодня провели «Чистые игры». На территории гаражного кооператива в Днестровске устроили командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов.

За час 5 команд, каждая из 20 участников, собрали около 300 кг мусора и рассортировали его. Самых активных волонтёров ждали призы, передаёт novostipmr.com

«Миссия соревнования – объединить людей по всему миру через "Чистые игры", соревнования по уборке природных территорий.

Вовлекая сообщества, организации и страны, мы делаем планету чище. В наших играх выигрывают все!» - отмечают организаторы акции.

Теперь активисты планируют провести «Чистые игры» в Тирасполе
  • Вчера, 20:44
  • DTV
  • Просмотров: 46
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