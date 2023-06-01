«Волонтёры Приднестровья» и волонтёрское движение Greenhouse сегодня провели «Чистые игры». На территории гаражного кооператива в Днестровске устроили командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов.
За час 5 команд, каждая из 20 участников, собрали около 300 кг мусора и рассортировали его. Самых активных волонтёров ждали призы, передаёт novostipmr.com
«Миссия соревнования – объединить людей по всему миру через "Чистые игры", соревнования по уборке природных территорий.
Вовлекая сообщества, организации и страны, мы делаем планету чище. В наших играх выигрывают все!» - отмечают организаторы акции.
Теперь активисты планируют провести «Чистые игры» в Тирасполе