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Изменения в работе общественного транспорта в Бендерах

Изменения в работе общественного транспорта в Бендерах

В связи с проведением капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования перекрывается движение автотранспорта по ул. Бендерского восстания на участке от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Молодежной с 26 июня 2023г. до 26 июля 2023г, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры

Маршрутные такси № 12 будут курсировать по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Крянгэ, Старого и далее по маршруту. Так же в обратном направлении.

Троллейбусы № 4, 5 курсировать не будут.

При этом увеличится количество электротранспорта на маршруте 5А.
  • Вчера, 20:53
  • DTV
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