В связи с проведением капитального ремонта автомобильной дороги общего пользования перекрывается движение автотранспорта по ул. Бендерского восстания на участке от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. Молодежной с 26 июня 2023г. до 26 июля 2023г, сообщается на сайте госадминистрации г. Бендеры
Маршрутные такси № 12 будут курсировать по улицам: 50 лет ВЛКСМ, Крянгэ, Старого и далее по маршруту. Так же в обратном направлении.
Троллейбусы № 4, 5 курсировать не будут.
При этом увеличится количество электротранспорта на маршруте 5А.