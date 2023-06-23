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«Газпром» больше не будет считать Европу стратегическим рынком

«Газпром» больше не будет считать Европу стратегическим рынком
иллюстрация: ТК «Газпром»

В «Газпроме» больше не будут рассматривать Европу стратегическим рынком. Из-за санкций и контрсанкций поставки трубопроводного газа в регион резко снизились и главным направлением по наращиванию экспорта может стать уже Азия, передаёт eadaily.com

Совет директоров «Газпрома» утвердил долгосрочную программу развития на 2024−2033 годы и сделал несколько поручений главе правления Алексею Миллеру. Среди них — по европейскому рынку.

«Поручить председателю правления ПАО „Газпром“ А.Б. Миллеру обеспечить внесение в порядок планирования в ПАО „Газпром“… изменений, предусматривающих исключение из системы стратегического планирования ПАО „Газпром“ стратегического целевого показателя первого уровня газового бизнеса „Доля на рынке газа стран европейского региона“», — говорится в сообщении «Газпрома».

Европейский рынок всегда был основным экспортным рынком «Газпрома». Но после начала СВО на Украине власти Евросоюза заявили о планах отказаться от российского газа. Из-за санкций и контрсанкций поставки «Газпрома» в ЕС в 2022 году значительно снизились — почти вдвое, на 79 млрд кубометров. В июне этого года они составляют около 80 млн кубометров в сутки, тогда как в первом месяце лета 2021 года были выше 350 млн кубометров, а 2022 года — 170 млн кубометров.

ЕС не запретил импорт российского газа, однако из-за диверсий не работают «Северные потоки», а контрсанкций — газопровод Ямал — Европа. Украинский транзит также действует с ограничениями — поставки идут только через один пункт входа на границе с Украиной и «Газпром» стабильно не повышает объемы выше 43 млн кубометров в сутки. Также продолжает действовать европейская нитка «Турецкого потока», которая обслуживает Балканы.

Президент России заявлял, что пора повернуть потоки на Восток. К 2025 году «Газпром» должен увеличить экспорт по «Силе Сибири» до 38 млрд кубометров в год. Также компания осуществляет проект по дальневосточным поставкам в КНР в 10 млрд кубометров. Обсуждается с Пекином и «Сила Сибири — 2» мощностью 50 млрд кубометров в год, однако контракт на поставку пока не подписали.

Ранее министр энергетики Молдовы Виктор Парликов заявил, что страна не видит смысла в дальнейших закупках газа у «Газпрома». «Даже если цены у "Газпрома" будут ниже, вполне возможно, что объемов, которые они будут поставлять, будет недостаточно», — сказал он. Парликов добавил, что Россия и Молдова так или иначе не выполняют свои обязательства в полной мере.

  • Вчера, 21:17
  • DTV
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