В Чехии со следующего месяца вступают в силу новые правила размещения украинских беженцев, после этого большинство из них могут оказаться без крыши над головой, пишет Seznam Spravy.
"Существует угроза чрезвычайной ситуации с жильем, оставшиеся без дома украинские беженцы могут начать массово возвращаться на родину", — говорится в публикации, сообщает РИА Новости
По данным издания, с июля граждане Чехии, готовые принять у себя выходцев с Украины, больше не будут получать от государства средства на их содержание. Эти деньги будут переводить самим беженцам, но для этого собственникам жилья придется зарегистрироваться в специальном реестре. В противном случае мигрантам придется платить аренду из своего пособия.
"В итоге не все смогут найти жилье — в том числе и потому, что рынок переполнен: предложений мало, а арендная плата и цены на общежития очень высоки", — уточняется в статье.
Кроме того, в следующем месяце чешские власти перестанут выплачивать средства людям с временной защитой, которые находятся в республике более 150 дней и не относятся к уязвимым группам, отмечается в материале.
Таким образом, велика вероятность возвращения возвращения на Украину до 50 тысяч беженцев, резюмировал портал.
29 апреля сообщалось, что украинские беженцы в Европе сталкиваются с финансовыми проблемами из-за сокращения материальной помощи. Так, четырьмя месяцами ранее власти Румынии были вынуждены отказаться от предоставления украинцам жилья за государственный счет. Теперь правительство планирует вдвое урезать социальные выплаты.
До этого, 15 апреля, издание Bild со ссылкой на службу занятости сообщало, что в Германии только 10% из всех находящихся там украинских беженцев имеют работу. Исследование проводилось в Лейпциге, где находилось 65 187 украинцев.