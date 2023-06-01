Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве, Московской и Воронежской областях.
"В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции", - говорится в сообщении НАК.
В этих регионах режим КТО введен впервые.
Контртеррористическая операция - правовой режим, который допускает ряд мер и временных ограничений. Среди них проверка документов, усиление охраны общественного порядка, контроль телефонных переговоров, использование транспортных средств, принадлежащих организациям, независимо от форм собственности, приостановка работы деятельности опасных производств, ограничение связи, временное отселение людей, ограничение движения транспортных средств и пешеходов на улицах. Может быть запрещена продажа оружия и алкоголя.
О чем заявил Путин в обращении
Вооруженный мятеж, организованный руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным - это результат "непомерных амбиций", приведших к измене и предательству. Так охарактеризовал ситуацию президент РФ Владимир Путин в телеобращении к гражданам РФ и военнослужащим, а также тем, "кого обманом или угрозами втянули в преступную авантюру, толкнули на путь тяжкого преступления - вооруженного мятежа".
Президент призвал мятежников "не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор - прекратить участие в преступных действиях". Путин рассказал, что власти жестко отреагируют на происходящее.
ТАСС собрал ключевые тезисы обращения главы государства.
Героизм на фронте
Российские войска сейчас сражаются героически против "неонацистов и их хозяев", против РФ "направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада".
Страна борется "за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право быть и оставаться Россией - государством с тысячелетней историей".
"Решает судьба" российского народа, а потому "в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет", в том числе и распри, которые будут использовать враги.
Происходящее как предательство
Раскол единства - это "по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте, это удар в спину". Такой же удар был нанесен в 1917 году, когда у России украли победу в Первой мировой войне, а саму страну, как и ее армию, разрушили. "Мы не дадим этому повториться".
"Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене" - и "стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры группы "Вагнер".
Организаторы мятежа толкают Россию "к анархии и братоубийству, к поражению, в конечном итоге, и капитуляции".
Реакция будет жесткой
Реакция будет жесткой, мятежники понесут наказание. "Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе - от внутреннего предательства".
"Вооруженные Силы и другие государственные органы получили необходимые приказы".
В Москве, Московской области и ряде других регионов введены "дополнительные меры антитеррористического характера".
"Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной". "Фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления".
Те, "кто поднял оружие на товарищей, предали Россию и ответят за это".
"Мы сбережем и отстоим то, что дорого и свято для нас, и вместе с нашей Родиной мы одолеем любые испытания, станем еще сильнее".
Минобороны РФ призвало бойцов ЧВК "Вагнер" отказаться от участия в вооруженном мятеже
Минобороны РФ заявило, что бойцов ЧВК "Вагнер" обманом втянули в преступную авантюру, и призвало отказаться от участия в вооруженном мятеже.
"Обращаемся к бойцам штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер". Вас обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже. Многие ваши товарищи из нескольких отрядов уже осознали свою ошибку, обратившись за помощью в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации", - отметили в ведомстве.
Там подчеркнули, что всем обратившимся бойцам и командирам уже была оказана вся необходимая помощь. "Просим проявить благоразумие и скорее выйти на связь с представителями Минобороны России или правоохранительных органов. Мы гарантируем всем безопасность", - подчеркнули в МО.
В пятницу в соцсетях от имени главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина стала появляться информация о нанесении Вооруженными силами России удара по "тыловым лагерям" частной военной компании. В Минобороны РФ заявили, что эти сведения являются ложными. Заместитель командующего объединенной группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин призвал представителей "Вагнер" подчиниться приказу президента России и решить все проблемы мирным путем. tass.ru