С 19 по 23 июня 2023 года в ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» проходил Чемпионат ПМР по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. Шашки – это не только интересно, также это хороший способ развить логические и математические данные, внимание и память.
В Чемпионате приняли участие 27 спортсменов, мужчины и женщины в классе: зрение, слух, ПОДА, ментальные нарушения. Каждый из них сыграл по семь туров на протяжении всех пяти дней, передает пресс-служба Минсоцзащиты ПМР.
Победителями Чемпионата в классе зрения среди мужчин: 1 место – Никита Виктор, 2 место – Климовец Константин, 3 место – Никитин Павел. Среди женщин: 1 место – Савченко Ольга, 2 место – Варзарь Ревека, 3 место – Орехова Нина.
В классе слуха среди мужчин: 1 место – Пушкаш Иван, 2 место – Кликич Дмитрий, 3 место – Токару Михаил. Среди женщин: 1 место – Дорошенко Дарья, 2 место – Пушкаш Татьяна, 3 место – Радионова Елизавета.
В классе ПОДА среди мужчин: 1 место – Дамаскин Михаил, 2 место – Здюмаев Николай, 3 место – Росовский Сергей.
Спорт – это важная часть здорового образа жизни и средство реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.