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Прошел Чемпионат ПМР по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий

Прошел Чемпионат ПМР по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий
Фото: Минсоцзащиты ПМР

С 19 по 23 июня 2023 года в ГУ «Республиканский спортивный реабилитационно-восстановительный центр инвалидов» проходил Чемпионат ПМР по шашкам-64 среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья всех категорий. Шашки – это не только интересно, также это хороший способ развить логические и математические данные, внимание и память.

В Чемпионате приняли участие 27 спортсменов, мужчины и женщины в классе: зрение, слух, ПОДА, ментальные нарушения. Каждый из них сыграл по семь туров на протяжении всех пяти дней, передает пресс-служба Минсоцзащиты ПМР.

Победителями Чемпионата в классе зрения среди мужчин: 1 место – Никита Виктор, 2 место – Климовец Константин, 3 место – Никитин Павел.
Среди женщин: 1 место – Савченко Ольга, 2 место – Варзарь Ревека, 3 место – Орехова Нина.

В классе слуха среди мужчин: 1 место – Пушкаш Иван, 2 место – Кликич Дмитрий, 3 место – Токару Михаил.
Среди женщин: 1 место – Дорошенко Дарья, 2 место – Пушкаш Татьяна, 3 место – Радионова Елизавета.

В классе ПОДА среди мужчин: 1 место – Дамаскин Михаил, 2 место – Здюмаев Николай, 3 место – Росовский Сергей.

Спорт – это важная часть здорового образа жизни и средство реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья.
  • Сегодня, 11:24
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