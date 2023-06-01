Странное развлечение нашёл 45-летний житель Кицкан: 21 июня несколько часов звонил на горячую линию банка и задавал вопросы о своём кредите, жаловался на тяжёлое материальное положение, потом переходил к агрессии и непристойностям. Когда операторы заканчивали разговор, снова набирал номер многоканальной линии. Как только понял, что с ним не желают вести «душные» беседы, сообщил: перед ним бутылка водки и две гранаты. Поинтересовался у оператора, «что будете делать, если взорвут ваш банк?»
Специалисты учреждения сообщили об этом в службу безопасности, её сотрудники обратились в милицию, передает пресс-центр МВД ПМР.
Мужчину нашли по месту жительства. Он был в нетрезвом состоянии. Своё поведение объяснил тем, что просто скучал, навалились финансовые проблемы, не с кем было поговорить. Боеприпасов милиционеры не обнаружили. Сам звонивший сказал, что это была шутка.
Сотрудники ОВД проводят доследственную проверку, в ходе которой изучат и аудиозаписи телефонных переговоров.