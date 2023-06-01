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Песков заявил, что Пригожин "уйдет в Белоруссию"

Песков заявил, что Пригожин "уйдет в Белоруссию"

Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратят, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сам он [Пригожин] уйдет в Беларусь", - сказал представитель Кремля.

При этом президент РФ Владимир Путин гарантирует, что Пригожин сможет уехать из России в Белоруссию, добавил Песков. "Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, - это слово президента России", - подчеркнул пресс-секретарь, передает ТАСС.

Песков заявил, что Москва высоко ценит посреднические усилия Лукашенко

Посреднические усилия президента Белоруссии Александра Лукашенко были реализованы во имя высшей цели - избежать кровопролития, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Была высшая цель - избежать кровопролития, избежать конфронтации внутренней, избежать столкновений с непредсказуемыми результатами. Именно во имя этих целей были реализованы посреднические усилия Лукашенко. Президент Путин принял соответствующее решение", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать слова президента РФ о том, что мятежники понесут наказание.

"Вечерний разговор двух президентов, в котором была зафиксирована эта договоренность, был весьма продолжительный, откровенный, теплый и очень конструктивный", - сказал представитель Кремля.

"Вы наверняка спросите меня, почему именно президент Лукашенко [стал переговорщиком]? Дело в том, что Александр Григорьевич давно, лично знаком с Пригожиным, около двадцати лет, и это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным", - рассказал Песков.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что 24 июня стало "достаточно тяжелым днем, буквально полным таких трагических событий". "Вы знаете, что в итоге удалось разрешить эту ситуацию без дальнейших потерь, без дальнейшего повышения уровня напряженности", - подчеркнул он.

Песков сказал, что утром, 24 июня, президент Владимир Путин выступил с обращением. "Также вы слышали наше сообщение об утреннем телефонном разговоре между президентом Путиным и президентом Лукашенко. Были также и другие общения двух президентов, в том числе и то, которое состоялось час тому назад", - сказал представитель Кремля.

При этом Песков сделал акцент на том, что Москва высоко ценит посреднические усилия белорусского лидера Александра Лукашенко в разрешении ситуации с вооруженным мятежом. "Два президента, действительно, условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации [с ЧВК "Вагнер"].

Мы высоко ценим эту готовность", - сказал Песков. "Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия", - заключил он.

Песков заявил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено

Уголовное дело в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина прекратят. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него", - сказал представитель Кремля.

"Не могу ответить на этот вопрос", - заявил Песков журналистам, которые спросили о будущем роде занятий и должности Пригожина.

Песков: власти не будут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже

Часть бойцов ЧВК "Вагнер", которая изначально отказалась участвовать в "походе" основателя компании Евгения Пригожина, подпишет контракты с Минобороны РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Была достигнута договоренность о том, что ЧВК "Вагнер" вернется в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая это пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участие в этом "походе", - сообщил представитель Кремля.

Песков рассказал, что "были такие соединения, которые с самого начала одумались и вернулись". "Они даже запросили сопровождение ГАИ и другую помощь с тем, чтобы вернуться в свои места постоянного дислоцирования", - добавил он.

Говоря о судьбе бойцов, принявших участие в вооруженном мятеже, представитель Кремля сообщил, что власти не будут их преследовать. "Что касается остальных бойцов, их никто не будет преследовать с учетом их заслуг на фронте", - сообщил Песков. "Мы всегда с уважением относились к их героическим поступкам на фронте и будем всегда это уважение хранить", - подчеркнул он.

Песков сказал, что режим КТО отменят в ближайшее время

Режим контртеррористической операции там, где он был введен из-за вооруженного мятежа ЧВК "Вагнер", вскоре отменят, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Режим] КТО будет отменен в самое ближайшее время", - сказал он.

Как отмечал Песков, после того как "процесс, связанный с нагнетанием напряженности, был развернут вспять, будут все предпосылки для этого [отмены режима КТО].

Как ранее сообщил Национальный антитеррористический комитет, в целях пресечения возможных террористических актов на территории Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции. НАК предупредил об ответственности за участие в незаконных акциях в условиях режима контртеррористической операции.

Песков заявил, что нового телеобращения Путина 24 июня не планируется

Президент России Владимир Путин не планирует в субботу выступать с каким-либо новым телеобращением, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы вам все рассказали - все, что хотели и могли рассказать. Каких-либо новых - сегодня или ночью - обращений президента не планируется", - сказал он на брифинге.
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