Склад, где хранились разнообразные военные материалы, взорвался в ночь на воскресенье в районе города Карнобат, в юго-восточной части страны.
Мощный пожар произошел в Болгарии на складе на базе оружейной компании EMKO Эмилиана Гебрева в городе Карнобат. Об этом сообщил производитель оружия "Свободной Европе" (болгарский филиал "Радио Свобода") 25 июня.
Как сообщает Болгарское телеграфное агентство со ссылкой на местных жителей, в районе склада минувшей ночью произошли несколько сильных взрывов, после чего возник пожар.
Факт происшествия подтвердила полиция, уточнив, что данных о пострадавших во время инцидента нет. Территория склада оцеплена. Будет сформирована команда экспертов, которая не ранее чем через 72 часа проведет осмотр места ЧП.
Это второй инцидент за год на этом объекте: 31 июля 2022 года здесь произошел пожар, приведший к взрывам боеприпасов.
По словам Гебрева, нынешний пожар вспыхнул около 0.40 25 июня, никто из службы безопасности базы не пострадал. Он охарактеризовал случай как "непонятный, необъяснимый", поскольку на сгоревшем складе не было продукта, который мог бы загореться сам по себе.
Причин пожара он не знает. Гебрев добавил, что до сих пор не располагает информацией от прокуратуры о версии, которая расследуется в связи со взрывами минувшим летом.
"Мне никто ничего не сказал, как будто ничего и не было", – сказал Гебрев, уточнив, что после последнего инцидента следователи его не искали.
Полиция Бургаса сообщила, что дело расследует Государственное агентство национальной безопасности.
Это уже не первые случаи с пожарами на складах компании Гебрева. В 2014 году на его складе в чешской деревни Врбетице взорвался склад в 58 тоннами боеприпасов. 3 декабря того же года взорвался еще один склад во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов.
28 апреля 2015 года Гебрева отравили – на ручку двери его автомобиля нанесли нервно-паралитический яд. В январе 2020 года Болгария официально обвинила трех россиян в отравлении бизнесмена и объявила их в международный розыск.
Гебрев признал, что продавал оружие Украине после 2014 года. Источники сообщили The New York Times, что Emco подписала в 2014 году контракт на поставку артиллерийских боеприпасов для украинских военных.