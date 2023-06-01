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Лидер талибов заявил, что они вернули женщинам Афганистана статус "свободных людей"

Лидер талибов заявил, что они вернули женщинам Афганистана статус "свободных людей"

Режим талибов освободил женщин от "традиционных притеснений" и вернул им статус "свободных людей". С таким утверждением выступил верховный лидер движения "Талибан" Хайбатулла Ахундзада, сообщает ТАСС.

"Были приняты конкретные меры для спасения женщин от многих традиционных притеснений, включая принудительные браки, и были защищены их шариатские права. Был восстановлен статус женщин как свободных и достойных людей, и все учреждения обязаны помогать женщинам в обеспечении [права] вступления в брак, наследования и других прав", - говорится в распространенном в воскресенье тексте поздравления Ахундзады по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Курбан-байрам).

Он сообщил, что талибы предприняли "необходимые шаги для улучшения положения женщин, чтобы обеспечить им комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом".

Лидер талибов отметил, что проблемы женщин в Афганистане в том числе связаны с "негативными аспектами 20-летней оккупации".

С приходом к власти в 2021 году талибы ввели ограничения, соответствующие, по их мнению, исламским ценностям. В частности, радикалы обязали женщин-телеведущих носить хиджаб, запретили показывать драматические фильмы и передачи с участием женщин-актрис.

Талибы приостановили занятия для девушек в афганских вузах, запретили девочкам средних и старших классов посещать занятия в школах. Также талибы ввели запрет на присутствие в университетах женщин, включая представительниц профессорско-преподавательского состава, и распорядились отстранить женщин от работы во всех национальных и международных неправительственных организациях. Эти решения вызвали волну критики со стороны множества иностранных государств и международных организаций, включая ООН.
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